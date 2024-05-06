Çanakkale'de Hıdırellez Kutlamaları Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çanakkale'de Hıdırellez Kutlamaları Coşkuyla Gerçekleşti

Çanakkale\'de Hıdırellez Kutlamaları Coşkuyla Gerçekleşti

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde ve köylerinde Hıdırellez çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Gelibolu'da baharın müjdecisi Hıdırellez'i kutlamak isteyenler, bolluk, bereket ve sağlık dileklerini taşlarla sahile resmetti, hayalleri için dua etti. Gelibolu Türk Halk Müziği Korosu'nun Fener altındaki Hızır Kayası önünde konser verdiği etkinlikte katılımcılar Hıdırellez ateşinden atlayıp doyasıya eğlendi. Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, baharın yenilenme, umut ve gelecek olduğunu belirterek, bu eğlencelerin sayısının artması gerektiğini söyledi. Hıdrellez kutlamalarına Kırklareli'nden katılan Şenay Adlı, Hıdrellez'in bolluk, bereket getirmesi için ateşin üzerinden atlanan bir gelenek olduğunu ifade etti. Gelibolu'daki etkinlikleri düzenleyen grup üyesi Murat Emir ise Hıdırellez'in Gelibolu'da kutlandığı noktanın Hızır Aleyhisselam ile İlyas Aleyhisselam'ın buluşma noktası olduğunu belirtti. Gelibolu'daki Hıdırellez etkinliklerine Kaymakam Bekir Abacı ile siyasi partilerin temsilcileri de katıldı.

06.05.2024 10:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde ve köylerinde Hıdırellez çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Gelibolu'da baharın müjdecisi Hıdırellez'i kutlamak isteyenler, bolluk, bereket ve sağlık dileklerini taşlarla sahile resmetti, hayalleri için dua etti.

Gelibolu Türk Halk Müziği Korosu'nun Fener altındaki Hızır Kayası önünde konser verdiği etkinlikte katılımcılar Hıdırellez ateşinden atlayıp doyasıya eğlendi.

Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, yaptığı konuşmada baharın yenilenme, umut ve gelecek demek olduğunu belirterek, "Bahar gibi olsun hayatınız. Heyecanlı, mutlu, umutlu, sağlıklı, neşeli ve bereketli olsun. O yüzden bu eğlencelerin sayısı artmalı bence. Biz sizlere hizmet ve çalışmak için geldik. Kapımız herkese açık." ifadelerini kullandı.

Hıdrellez kutlamalarına Kırklareli'nden katılan Şenay Adlı, "Hıdrellez demek Hızır Aleyhisselam'ın bolluk, bereket getirmesidir. Bu inançla buradaki deniz kenarına geldik. Bizim orda da ateş yakılır ve üzerinden atlanır. Yüzyıllardır devam eden bir gelenektir. Cüzdanlarımızı açık bırakıyoruz. Dolaplarımızın açık bırakılması bolluk ve bereketin gelmesi için. Deniz, sağlığı, bolluğu, bereketi, huzuru ve mutluluğu getirmesi için. Güzel bir inanç. Bu inancı bizden sonradaki nesillerin sürdürmesini isteriz." diye konuştu.

Gelibolu'daki etkinlikleri düzenleyen grupta yer alan Murat Emir ise "Şu an bulunduğumuz bölge Hıdrellez için çok önemli. Rivayete göre, Hızır Aleyhisselam ile İlyas Aleyhisselam'ın buluşma noktası burası. Hıdırellezin Gelibolu'da kutlandığı nokta. İnsanlar burada dilekler diliyorlar. Hıdırellezin anlam ve önemini yaşıyoruz hep beraber. 7'den 70'e herkes dilek diliyor. Amacımız UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miraslar Listesine giren 2017'de hıdrellez etkinliğimizi daha da yaşatmak." dedi.

İlçeye bağlı Tayfur köyünün gençleri, müzik eşliğinde maniler okuyarak bir gün önceden bir kabın içine attıkları küçük eşyalarının çekilişini yaptı. Gençler, etkinlikte halay çekerek eğlenceli anlar yaşadı.

Gelibolu Kadın Ritim Grubu da Cevizli köyündeki etkinliklere renk kattı. Köydeki nişanlı kızlar, şenlik alanına kurulan salıncakta sallanarak geleneklerini yaşattı.

Gelibolu'daki Hıdırellez etkinliklerine Kaymakam Bekir Abacı ile siyasi partilerin temsilcileri de katıldı.

Kaynak: AA

Hızır Aleyhisselam, Ali Kamil Soyuak, Kırklareli, Murat Emir, Hıdırellez, Ali Kamil, Hıdrellez, Çanakkale, Gelibolu, Unesco, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de Hıdırellez Kutlamaları Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:14 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak Masada iki formül var En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Masada iki formül var
09:50 Özel’in neden erken seçim istemediği ortaya çıktı Son ankette CHP’yi şoke eden sonuç Özel'in neden erken seçim istemediği ortaya çıktı! Son ankette CHP'yi şoke eden sonuç
08:13 Kilis’te aile katliamı Baba, anne ve 3 çocuğu evlerinde ölü olarak bulundu Kilis'te aile katliamı! Baba, anne ve 3 çocuğu evlerinde ölü olarak bulundu
08:11 75 yıldır hizmet veriyordu Hülya Koçyiğit’in damadı Ender Alkoçlar’ın şirketi Alkoçlar Otelcilik iflas etti 75 yıldır hizmet veriyordu! Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar'ın şirketi Alkoçlar Otelcilik iflas etti
08:09 Harekat artık an meselesi İsrail ordusu, Refah kentindeki mahalleleri boşaltmaya başladı Harekat artık an meselesi! İsrail ordusu, Refah kentindeki mahalleleri boşaltmaya başladı
10:46 Fabrikada toplu cinsel ilişki iddiası infial yaratmıştı Şirketten açıklama geldi Fabrikada toplu cinsel ilişki iddiası infial yaratmıştı! Şirketten açıklama geldi
10:34 Barışmak için giden baba, sokak ortasında kurşunlanarak öldürüldü Barışmak için giden baba, sokak ortasında kurşunlanarak öldürüldü
10:32 Piyasalarda son durum Dolar, yeni güne 32,29 TL’den başladı Piyasalarda son durum! Dolar, yeni güne 32,29 TL'den başladı
10:24 Ceyda Düvenci’nin, ’’Erkekler çekmecelerinde ped bulundursun’’ çıkışına Ebru Şancı’dan bomba yorum Ceyda Düvenci'nin, ''Erkekler çekmecelerinde ped bulundursun'' çıkışına Ebru Şancı'dan bomba yorum
10:19 Mayıs ayında kar sürprizi Vatandaşlar sabaha beyaz örtüyle uyandı Mayıs ayında kar sürprizi! Vatandaşlar sabaha beyaz örtüyle uyandı
09:59 Ünlü şarkıcı Yeşim Erçetin, eşi Fevzi Kardeseci’yi kaybetti Ünlü şarkıcı Yeşim Erçetin, eşi Fevzi Kardeseci'yi kaybetti
09:21 Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, kentin sinek ilaçlamasını bizzat yaptı Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, kentin sinek ilaçlamasını bizzat yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2024 11:07:19. #1.13#
SON DAKİKA: Çanakkale'de Hıdırellez Kutlamaları Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement