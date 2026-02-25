Gelibolu\'da şehit yakınları ve gaziler iftarda bir araya geldi

Çanakkale'nin Gelibolu Kaymakamlığı tarafından şehit yakınları ve gaziler için iftar programı gerçekleştirildi.

Gelibolu Orduevi'nde gerçekleştirilen iftara Kaymakam Cihat Koç, 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Haluk Erdem, Gelibolu Belediye Başkan Yardımcısı Burak Batır ve diğer ilgililer katıldı.

Koç, yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğin pekiştiği ramazan ayının, manevi atmosferini şehit yakınları ve gaziler ile paylaşmanın memnuniyeti dile getirdi.

Kaymakam Koç, şehit yakınları ve gazilerle sohbet etti.