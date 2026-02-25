Gelibolu'da şehit yakınları ve gaziler iftarda bir araya geldi - Son Dakika
Gelibolu'da şehit yakınları ve gaziler iftarda bir araya geldi

Gelibolu\'da şehit yakınları ve gaziler iftarda bir araya geldi
25.02.2026 09:31
Çanakkale'nin Gelibolu Kaymakamlığı tarafından şehit yakınları ve gaziler için iftar programı gerçekleştirildi.

Çanakkale'nin Gelibolu Kaymakamlığı tarafından şehit yakınları ve gaziler için iftar programı gerçekleştirildi.

Gelibolu Orduevi'nde gerçekleştirilen iftara Kaymakam Cihat Koç, 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Haluk Erdem, Gelibolu Belediye Başkan Yardımcısı Burak Batır ve diğer ilgililer katıldı.

Koç, yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğin pekiştiği ramazan ayının, manevi atmosferini şehit yakınları ve gaziler ile paylaşmanın memnuniyeti dile getirdi.

Kaymakam Koç, şehit yakınları ve gazilerle sohbet etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Çanakkale, Gelibolu, Güncel, İftar

Son Dakika Güncel Gelibolu'da şehit yakınları ve gaziler iftarda bir araya geldi - Son Dakika

SON DAKİKA: Gelibolu'da şehit yakınları ve gaziler iftarda bir araya geldi - Son Dakika
