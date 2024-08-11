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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Gelibolu Derneği öncülüğünde Gelibolu Seyyar Jandarma Taburu Şehitleri anma etkinliği düzenlendi.

Gelibolu Seyyar Jandarma Taburu Şehitleri Anma Etkinliği ilk kez 5 yıl önce 17 Ağustos 2019'da Kireçtepe'de yapılan etkinlikle anılmıştı.

Gerçekleştirilen anma etkinliği saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başladı. Ardından, alan rehberi Nihat Ergin katılımcılara Anafartalar Savaşını, Mustafa Kemal ile Bursa ve Gelibolu seyyar jandarma taburlarının savaştaki rollerini anlatması ile devam etti.

Daha sonra ise, anma etkinliklerini katılan Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir yaptığı konuşmada, bu savaşın önemine değindi.

Buradaki anma etkinlikleri dua okunması sonrası Gelibolu Musiki Derneği Başkanı Orhan Selçuk ile tüm katılımcıların birlikte seslendirdikleri Çanakkale Türküsü ile sona erdi.