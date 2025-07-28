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Gelin Arabası Çocuk Kaza Yaptı

Gelin Arabası Çocuk Kaza Yaptı
28.07.2025 19:00
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Fatih'te, 3 yaşındaki Ouomu Barry gelin arabasının çarpması sonucu hayatını kaybetti.

FATİH'te 3 yaşındaki Gine uyruklu Ouomu Barry, yola çıktığı sırada yolda ilerleyen gelin arabasının çarpması sonucu hayatını kaybetti. Ölen kız çocuğunun ikizi olduğu öğrenilirken, ailenin sürücüden henüz şikayetçi olmadığı öğrenildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görgü tanıklarından esnaf Ahmet Yüksel, "Gelin arabasıydı; içinde 2 kişi vardı. Başka da kimseyi görmedim" dedi.

Fatih'te, dün saat 13.00 sıralarında 3 yaşındaki Gine uyruklu Ouomu Barry, iddiaya göre evlerinin bulunduğu Vani Sergahı 34. Sokak'ta yola çıktı. Bu sırada sokaktan geçen gelin aracının çarptığı küçük çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yaşanan kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İKİZİ SAFİ BARRY KARDEŞİNİN CENAZESİNİ BEKLEDİ

Cenaze kaldırıldığı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu'ndan Adli Tıp Kurumu Morgu'na sevk edildi. Ouomu Barry'nin ailesi ve çocuğa çarpan sürücünün yakınları olduğunu iddia eden bir grup ise öğle saatlerinde cenazeyi almak üzere Adli Tıp Kurumu'na geldi. Anne Mariame Toure ile baba Mohamed Barry ve ölen kız çocuğunun ikizi Safi Barry uzun süre Adli Tıp Kurumu önünde otopsi işlemlerinin tamamlanmasını bekledi.

KAZA KAMERADA

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, gelin arabası olarak süslenen otomobil seyir halindeyken çocuğun aniden yola çıktığı görülüyor.

'HIZLA GELDİ ÇOCUĞA VURDU'

Ölen kız çocuğu Ouomu Barry'nin amcası Oumar Sow, "Amcasıyım. Öğleden sonra evden çıkarken babası, 2 çocuk vardı yolda. Çocuk el arabasını temizliyordu. Bunu temizlerken fark etmeden çocuk sokağa çıkarken, bir düğün arabası geldi. Hızla geldi; çocuğa vurdu. 10 metre mesafeye kadar götürdü çocuğu. Hemen polisler geldi. Polisler gelmeden şoför çocuğu arabasına aldı. Hastaneye götürmüş. Şikayetçi olmak için karar vermedik; çünkü düşünüyoruz. Bize şikayet dediler. Defnedildikten sonra her şeye bakacağız. 3 yaşında, ikizi vardı" dedi. Amca Sow, sürücünün kimliğiyle ilgili kendilerine herhangi bir bilgi verilmediğini söyledi. Ouomu Barry'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kozlu Gasilhanesi'ne götürüldü.

'GÖRDÜĞÜM GELİN ARABASIYDI İÇİNDE 2 KİŞİ VARDI'

Görgü tanığı mobilya dükkanı sahibi Ahmet Yüksel, "Çıktığım zaman çocuk elindeydi kadının. Baktım çocuktan ses çıkmıyordu. Ben de alın hemen 'Arabayla götürün çocuğu' dedim. Çapa'ya mı Cerrahpaşa'ya mı nereye götürürseniz götürün dedim. Onu gördüm. Başka da bir şey görmedim. Adamın biri vardı orada, 'Lastiğin altında kaldı' dedi. Onu duydum. Başka da bir şey görmedim. Lastik geçmiş yani üzerinden geçti diye duydum. Ben görmedim. Baktım kadının elindeydi. Çocuğu o zaman alın götürün hastaneye dedim. Annesinin elindeydi. Bağırıyordu. 'Bağırmanın bir anlamı yok. Götürün hastaneye, belki kurtulma şansı olur. " dedim. Sürücü kaçmadı. Aldı götürdü sürücü, onlarla beraber. Damat adayı altı götürdü sürücü. Gördüğüm gelin arabasıydı. Başka bir şey görmedim. Gelin arabasıydı; içinde 2 kişi vardı. Başka da kimseyi görmedim. Takım elbiseliydi; çiçekliydi. Gelin arabasına benziyordu" dedi.

Kaynak: DHA

3-sayfa, Sağlık, Güncel, Gine, Son Dakika

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