Gelini Silahla Öldüren Kayınpeder 25 Yıl Hapse Çarptırıldı

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Ankara'nın Altındağ ilçesinde oğlunun ölümünden sorumlu tutarak tartıştığı gelini Derya Demir'i silahla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Satılmış Demir, 25 yıl 3 ay hapse çarptırıldı.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Demir ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti başkanı, esas hakkındaki görüşünü açıklaması için Cumhuriyet savcısına söz verdi.

Savcı, sanık Demir'in olay tarihinde gelini Derya Demir'i sabah saatlerinde evde uyurken, 6136 sayılı Kanun'a tabi ruhsatsız tabanca ile 6-7 kez yakın mesafeden ateşleyerek kasten öldürdüğünü belirtti.

Demir'in "kadına karşı kasten öldürme" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından cezalandırılmasını talep eden savcı, Demir hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmamasını istedi.

Müşteki avukatı da mütalaaya katıldıklarını belirtti.

Mütalaaya karşı söz alan sanık Satılmış Demir, gelininin uygunsuz görüntülerini gördüğünü iddia ederek, "Tabanca yanımdaydı. Çocukları gönderdim sonra ne yaptığımı hatırlamıyorum. Pişmanım başla bir diyeceğim yoktur." dedi.

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Demir'e "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Demir'e "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme, sanığın eylemini haksız tahrik altında işlediğine hükmederek, cezasını 24 yıla indirdi.

İddianameden

İddianameye göre, maktulün eşi Yusuf Demir, 21 Aralık 2023'te intihar etti. Derya Demir, kayınpederi Satılmış Demir tarafından oğlunun ölümünden sorumlu tutularak, 28 Aralık 2023'te tabancayla vurularak öldürüldü.

İddianamede ifadesine yer verilen sanık Satılmış Demir, Altındağ ilçesindeki evinde ruhsatsız silahıyla gelinini öldürdüğünü itiraf etmişti.

Demir'in "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.