Gemerek\'te Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

20.02.2026 13:46
Sivas'ın Gemerek ilçesinde kamyonet, traktör ve otomobilin karıştığı kaza sonucunda 2 kişi yaralandı.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde kamyonet, traktör ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

R.İ. yönetimindeki 74 AAV 233 plakalı ıhlamur yüklü kamyonet, Sivas-Kayseri kara yolunun Gemerek ilçesi girişindeki kavşakta C.K. idaresindeki traktörle çarpıştıktan sonra devrildi.

E.B'nin kullandığı 38 EJ 007 plakalı otomobil de devrilen kamyonete çarparak durdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile kamyonette bulunan S.K. yaralandı.

Yaralılar, Gemerek Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

