Gemi Faciasında Kaybolanlar İçin Mücadele Sürüyor - Son Dakika
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Gemi Faciasında Kaybolanlar İçin Mücadele Sürüyor

Gemi Faciasında Kaybolanlar İçin Mücadele Sürüyor
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Girne açıklarında alabora olan gemide 8 kişi hayatını kaybederken, 18 kayıptan haber bekleniyor.

Haber: Mehmet OFLAZ - Kamera: Cemal Berk AYTEKİN

(GİRNE) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Girne açıklarında alabora olan gemi faciası nedeniyle Girne Turizm Limanı'nda oluşturulan Kriz Masasını ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, "İki gemi Türkiye Cumhuriyeti'nden yolda. Onu bekliyoruz. O gemiler geldiği zaman enkaza da ulaşacaklar, durumu daha net göreceğiz. Olayı takip ediyoruz. Kayıplarımızın kurtarılması, iyi bir haber almak en büyük dileğimizdir" ifadesini kullandı.

Girne açıklarındaki gemi faciasında 8 kişi yaşamını yitirirken, kayıp 18 kişiye ulaşma çabaları sürüyor. YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Mersin Milletvekili Talat Dinçer, Adana Milletvekili Ayhan Barut, Antalya Milletvekili Aliye Coşar, Girne Turizm Limanında yer alan Kriz Masasını ziyaret ederek yetkililerle görüştü. Görüşmenin ardından Başarır, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Başbakan ile görüştük. Dün akşam saatlerinde YENİ Parti grubu olarak destek olmak için buraya geldik. Öncelikle her iki ülkeye, kaybettiklerimize, yurttaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Kaybettiklerimiz için başsağlığı diliyorum. Şu anda 18, Başbakan'ın beyanına göre bu 20 olabilir dedi, kaybımız var. İki gemi Türkiye Cumhuriyeti'nden yolda. Onu bekliyoruz. O gemiler geldiği zaman enkaza da ulaşacaklar, durumu daha net göreceğiz. Olayı takip ediyoruz. Hastanelere gideceğiz. Fırsat bulabilirsek Sayın Cumhurbaşkanıyla görüşeceğiz. Bir an önce kayıplarımızın durumunun ortaya çıkması, ailelerin rahatlaması en büyük dileğimizdir. Kayıplarımızın kurtarılması, iyi bir haber almak en büyük dileğimizdir. 18 olan kayıp sayısı Başbakanın beyanına göre 20 olabilir dedi. Umarım olmaz. Umarım iyi haberler alırız. Buradayız, takip edeceğiz. Kardeş ülkemize de yurttaşlarımıza da başsağlığı diliyoruz.

Şu anda bizim en büyük muradımız kayıplarımız ve hastanede yatan yurttaşlarımızdır. Buradaki ihmali ve eksiklikleri konuşacağız ama bugün değil. Gözaltına alınanlar tutuklandılar. Teknik aksaklıkları hep beraber inceleyeceğiz. YENİ Parti'nin görevlendirdiği Yankı Bağcıoğlu ve bir heyet bu durumu takip ediyor. Bizim tek muradımız kayıplarımızın bulunmasıdır."

KAYIP YAKINLARI TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan, Girne Turizm Limanı önünde bekleyişlerini sürdüren kayıp yakınları, yetkililerinin tatmin edici açıklama yapmaması nedeniyle eleştirilerini dile getirdi. Bir vatandaş, "Bir yetkili gelsin açıklama yapsın, ayıp yahu. 24 saat oldu" ifadesini kullandı. Bir başka vatandaş, "Bize yardımcı olun, bize bilgi verin lütfen, feryadımızı duyun" dedi.

Kaynak: ANKA

Türkiye Cumhuriyeti, Ali Mahir Başarır, Yeni Parti, Acil Durum, Denizcilik, Politika, Turizm, Güncel, Son Dakika

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