Gemi Ziyaretleri ve Bando Konserleri İptal

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26 Ekim'de yapılacak olan gemi ziyaretlerini ve birçok ilde düzenlenmesi planlanan bando konserlerini iptal ettiğini duyurdu.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "TCG İSTANBUL ve TCG SANCAKTAR gemilerimizin 25- 26 Ekim tarihlerinde Sarayburnu'nda halkımızın ziyaretine açılması ile birçok ilde düzenleyeceğimiz bando konserleri iptal olmuştur" ifadelerine yer verildi.