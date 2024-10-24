Gemi Ziyaretleri ve Bando Konserleri İptal

26 Ekim'de yapılacak olan gemi ziyaretlerini ve birçok ilde düzenlenmesi planlanan bando konserlerini iptal ettiğini duyurdu.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "TCG İSTANBUL ve TCG SANCAKTAR gemilerimizin 25- 26 Ekim tarihlerinde Sarayburnu'nda halkımızın ziyaretine açılması ile birçok ilde düzenleyeceğimiz bando konserleri iptal olmuştur" ifadelerine yer verildi.
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