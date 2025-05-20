Gemlik'in Genç Sanatçıları, 19 Mayıs'ta Yeteneklerini Sergiledi - Son Dakika
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Gemlik'in Genç Sanatçıları, 19 Mayıs'ta Yeteneklerini Sergiledi

Gemlik Belediyesi’nin girişimleriyle, Gemlik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde geçen eylül ayında başlayan "Yetenek Sizden, Destek Bizden" projesi, yaklaşık 2 bin Gemlikli öğrenciyi sanatla buluşturdu. Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, "Bugünkü gösteriyle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı çok daha anlamlı hale getiriyoruz. Geleceği siz gençlerle birlikte inşa edeceğiz" dedi.

20.05.2025 14:24
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(BURSA) - Gemlik Belediyesi'nin girişimleriyle, Gemlik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde geçen eylül ayında başlayan "Yetenek Sizden, Destek Bizden" projesi, yaklaşık 2 bin Gemlikli öğrenciyi sanatla buluşturdu. Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, "Bugünkü gösteriyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı çok daha anlamlı hale getiriyoruz. Geleceği siz gençlerle birlikte inşa edeceğiz" dedi.

Gemlik Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle "Yetenek Sizden, Destek Bizden" projesi, yaklaşık 2 bin öğrenciyi sanatla buluşturdu. Gitar, bağlama, keman, ritim, halk oyunları ve tiyatro dallarında eğitim gören gençler, aylar süren çalışmalarının meyvelerini 19 Mayıs kutlamalarında aldı.

Gemlik Manastır Sahili'nde bulunan amfitiyatroda yapılan programda gençler yeteneklerini sergilerken, veliler de çocuklarını yalnız bırakmadı. Körfez Halk Bandosu eşliğinde kalabalık bir kortejle alana gelen Gemlik Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Gemlik İlçe Milli Eğitim Müdürü Adnan Uluğ, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile binlerce Gemlikli, gösterileri ilgiyle izledi.

Proje kapsamında Şehit Cemal İlkokulu, Şükrü Şenol Ortaokulu, Lale Kemal Kılıç Ortaokulu, Şehit Mehmet Güngör İlk ve Ortaokulu, BORUSAN İlkokulu, Umurbey Abdullah Fehmi İlk ve Ortaokulu ile 11 Eylül İlkokulu öğrencileri programda sahne aldı. Gitarda Özgür Coşkun, Özgür Çabuk, Cenap Şahin; bağlamada Aslan Akdağ; kemanda Ayhan Pamukçu; ritimde Aziz Yüksel; halk oyunlarında Seda Kara; tiyatroda Emel Öztin eğitmenlik görevini üstlenirken, projenin genel koordinatörlüğünü Ahmet Gültekin yürüttü.

"Yetenek Sizden, Destek Bizden" gösterisinin ardından, Gemlikli genç sanatçılardan oluşan "Karışık Kaset" sahne aldı. Sevilen şarkıları seslendiren grup, Gemliklilere unutulmaz bir bayram akşamı yaşattı.

"Geleceği siz gençlerle birlikte inşa edeceğiz"

Programda konuşan Deviren, şunları söyledi:

" Mustafa Kemal Atatürk, hürriyet ve özgürlük idealleriyle Samsun'dan yola çıktı. O gün yakılan bağımsızlık meşalesi, bugün bizlere emanet edilen Cumhuriyet'in ilk adımıydı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu Cumhuriyet'i siz gençlere emanet etti. Bizler, yerel yönetimler olarak bu emaneti parlatmak ve daha da ileriye taşımakla sorumluyuz. Bunun için gençlerin önünü açmak, onları desteklemek en önemli görevlerimizdendir. Bu yolda bizlerle birlikte yürüyen tüm yol arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bugünkü gösteriyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı çok daha anlamlı hale getiriyoruz. Geleceği siz gençlerle birlikte inşa edeceğiz. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nız kutlu olsun."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gemlik'in Genç Sanatçıları, 19 Mayıs'ta Yeteneklerini Sergiledi - Son Dakika

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