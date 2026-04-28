Gemlik'te 1 Mayıs'ın Birleştirici Gücü Sahalara Taşınıyor: 3. Emek Kupası Turnuvası Başladı

(BURSA) - Gemlik Belediyesi'nin düzenlediği Emek Kupası, bu yıl 3'üncü kez sporseverlerle buluştu. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün birleştirici gücünü sahalara taşımayı hedefleyen turnuva, Gemlik Atatürk Stadı'nda gerçekleştirilen açılış seremonisiyle başladı.

Gemlik Belediyesi Emek Kupası, bu yıl da ilçenin sanayi ve kamu alanındaki önemli temsilcileri bir araya geliyor. Şampiyonluk mücadelesinde; CASTROL, BUSKİ, Gemlik Belediyespor, Gemlik Gübre, LİMAN-İŞ ve KUZU GRUP takımları ter dökecek. Kurumlar arası iletişimi güçlendirmeyi ve iş stresinden uzaklaşarak centilmence bir rekabet ortamı yaratmayı amaçlayan karşılaşmalar, şimdiden büyük bir heyecana sahne oldu.

Kupanın en anlamlı anları ise final gününde yaşanacak. Gruplardan başarıyla çıkarak finale adını yazdıran takımlar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde şampiyonluk kupasını kaldırmak için karşı karşıya gelecek.

Turnuvanın açılışında konuşan Belediye Başkanı Şükrü Deviren, emeğin ve alın terinin en yüce değer olduğunu vurgulayarak, "Emeğin kenti Gemlik'te, işçi kardeşlerimizin dayanışmasını yeşil sahaya yansıtmak bizim için büyük bir onur. Bu kupa sadece bir spor organizasyonu değil, aynı zamanda omuz omuza çalışanların kardeşlik gösterisi. Tüm takımlarımıza başarılar diliyor, 1 Mayıs coşkusunu hep birlikte yaşamayı temenni ediyorum" dedi.