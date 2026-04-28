Gemlik'te 1 Mayıs'ın Birleştirici Gücü Sahalara Taşınıyor: 3. Emek Kupası Turnuvası Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gemlik'te 1 Mayıs'ın Birleştirici Gücü Sahalara Taşınıyor: 3. Emek Kupası Turnuvası Başladı

28.04.2026 10:40  Güncelleme: 11:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gemlik Belediyesi’nin düzenlediği Emek Kupası, bu yıl 3’üncü kez sporseverlerle buluştu. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün birleştirici gücünü sahalara taşımayı hedefleyen turnuva, Gemlik Atatürk Stadı’nda gerçekleştirilen açılış seremonisiyle başladı.

(BURSA) - Gemlik Belediyesi'nin düzenlediği Emek Kupası, bu yıl 3'üncü kez sporseverlerle buluştu. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün birleştirici gücünü sahalara taşımayı hedefleyen turnuva, Gemlik Atatürk Stadı'nda gerçekleştirilen açılış seremonisiyle başladı.

Gemlik Belediyesi Emek Kupası, bu yıl da ilçenin sanayi ve kamu alanındaki önemli temsilcileri bir araya geliyor. Şampiyonluk mücadelesinde; CASTROL, BUSKİ, Gemlik Belediyespor, Gemlik Gübre, LİMAN-İŞ ve KUZU GRUP takımları ter dökecek. Kurumlar arası iletişimi güçlendirmeyi ve iş stresinden uzaklaşarak centilmence bir rekabet ortamı yaratmayı amaçlayan karşılaşmalar, şimdiden büyük bir heyecana sahne oldu.

Kupanın en anlamlı anları ise final gününde yaşanacak. Gruplardan başarıyla çıkarak finale adını yazdıran takımlar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde şampiyonluk kupasını kaldırmak için karşı karşıya gelecek.

Turnuvanın açılışında konuşan Belediye Başkanı Şükrü Deviren, emeğin ve alın terinin en yüce değer olduğunu vurgulayarak, "Emeğin kenti Gemlik'te, işçi kardeşlerimizin dayanışmasını yeşil sahaya yansıtmak bizim için büyük bir onur. Bu kupa sadece bir spor organizasyonu değil, aynı zamanda omuz omuza çalışanların kardeşlik gösterisi. Tüm takımlarımıza başarılar diliyor, 1 Mayıs coşkusunu hep birlikte yaşamayı temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

1 Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gemlik'te 1 Mayıs'ın Birleştirici Gücü Sahalara Taşınıyor: 3. Emek Kupası Turnuvası Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 11:41:03. #.0.4#
SON DAKİKA: Gemlik'te 1 Mayıs'ın Birleştirici Gücü Sahalara Taşınıyor: 3. Emek Kupası Turnuvası Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.