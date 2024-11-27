Gemlik'te Deprem Tatbikatı Yapıldı - Son Dakika
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Gemlik'te Deprem Tatbikatı Yapıldı

Gemlik\'te Deprem Tatbikatı Yapıldı

Bursa Valiliği öncülüğünde 1000 arama kurtarma personeli ile deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

27.11.2024 16:16
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Bursa Valiliğinin koordinasyonunda Gemlik ilçesinde 1000 arama kurtarma personelinin katılımıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Çeşitli kurum ve kuruluşlara bağlı ekipler, senaryo gereği 6 büyüklüğündeki deprem ihbarını alır almaz enkaz alanlarına ulaştı.

İlçede kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan 2 apartmanın enkazının çevrelerinde polis ve jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Enkazda dinleme yapan ekipler, arama kurtarma köpeklerinin de yardımlarıyla yaralıların yerini tespit ederek kurtardı.

Çalışmaya katılan Bursa Vali Yardımcısı Salih Altun, gazetecilere, Gemlik'te olası bir depreme karşı nasıl müdahale edileceğiyle alakalı tatbikat gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tatbikatta 23 çalışma grubunun 200 araçla yer aldığını belirten Altun, ekiplerin saat 13.30'da sanki deprem olmuş gibi hızlı şekilde harekete geçtiğini vurguladı.

Tüm birimlerle depreme hazırlık çalışmalarını yürüttüklerini anlatan Altun, şöyle konuştu:

"Büyük bir mutlulukla gözlemliyorum ki gerek 23 çalışma grubumuz gerek Kaymakamlığımız gerek AFAD İl Müdürlüğümüz, diğer il müdürlüklerimiz, çevre yardım illerinin birimleri depremle ilgili çok uyanık durumda. Bizim görevimiz hazırlık yapmak. Türkiye deprem bölgesinde yer alıyor. Bu deprem olacağı anlamına gelmiyor ama kurumlarımızın ve AFAD'ımızın, AFAD bileşenlerinin tüm çalışma gruplarının görevi her an, her saniye afete hazır olmak. Bu başka afetler de olabilir. Hazır ve dinç olduğumuzu, dinamik olduğumuzu da aynı zamanda kamuoyuna göstermiş olduk."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gemlik'te Deprem Tatbikatı Yapıldı - Son Dakika

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