Bursa'nın Gemlik ilçesinde, telefon mağazası çalışanı 4 aylık hamile Berna A.'yı (30), döner bıçağıyla yaralayan ve tutuklanan Murat U.'nun (47) savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. 'Adına 70 bin lira krediyle cep telefonu satıldığı' iddiasıyla işlem iptali için iş yerine gittiğini söyleyen Murat U.'nun ifadesinde, "Kan gördüğüm zaman beni çekiyor. Daha çok görmek istiyorum" dediği öğrenildi.

Olay, 22 Ekim'de saat 15.00 sıralarında, Hamidiye Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki telefon mağazasında meydana geldi. İddiaya göre; mağazada çalışan 4 aylık hamile Berna A., yanında bıçakla iş yerine gelen Murat U.'nun saldırısına uğradı. Döner bıçağıyla başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Berna A., iş yerinden birinin müdahalesinin ardından yakındaki banka şubesine sığınıp yardım istedi. İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olaydan sonra kaçan şüpheli Murat U. yakalandı. Yaralanan Berna A.'nın ve karnındaki bebeğinin durumunun iyi olduğu ve taburcu olduğu öğrenildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Murat U., Cumhuriyet savcılığı tarafından ifadesi alınıp ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemede tutuklanan Murat U.'nun savcılık ifadesi ortaya çıktı. Murat U., ifadesinde, 21 Ekim'de fatura ödemek için gittiği mağazada çalışanların kendisine birikmiş bonus parası bulunduğunu ve hesabına para aktarılabileceğini söylediğini öne sürdü. Kendisine imzalatılan evrak karşılığında cep telefonu almadığını iddia eden Murat U., akşam saatlerinde telefonuna gelen mesajların ardından müşteri hizmetlerini aradığını ve adına 2 cep telefonu satışı yapılıp toplam 70 bin lira kredi kullandırıldığını öğrendiğini belirtti.

'HALÜSİNASYON GÖRÜYORUM'

İşlemi iptal ettirmek ve borcunu sildirmek amacıyla 22 Ekim'de yeniden mağazaya gittiğini anlatan Murat U., yanında korkutmak amacıyla döner bıçağı ve ekmek bıçağı götürdüğünü söyledi. Mağazada tartışma yaşandığını öne süren şüpheli, Berna A.'ya vurduğu anları hatırlamadığını savundu. Murat U.'nun ifadesinde, "Berna isimli kişiye vurduğum anlar hafızamda yok. Ben psikolojik ilaçlar kullanıyorum. Olay esnasında kendimi kaybetmişim. En son sokakta beni birisinin tuttuğunu hatırlıyorum. Kan gördüğüm zaman beni çekiyor, daha çok görmek istiyorum. Halüsinasyon görüyorum" dediği öğrenildi.