Gemlik'te Park Halindeki Araç Yandı - Son Dakika
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Gemlik'te Park Halindeki Araç Yandı

Gemlik\'te Park Halindeki Araç Yandı
05.07.2026 11:30
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir otomobilde çıkan yangın, 3 araca zarar verdi. Yangın kontrol altına alındı.

BURSA'nın Gemlik ilçesinde bir sitenin bahçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın, yanındaki otomobillere de sıçradı. Alev alev yanan 3 otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Hisar Mahallesi Dörtyol mevki Baytaş Sitesi'nin bahçesinde park halindeki otomobilin motor kısmından, sabah saatlerinde dumanlar yükselmeye başladı. Araç bir anda alev alırken, yangın yanında park halinde bulunan 2 otomobile daha sıçradı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken; site sakinlerinin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan 3 otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. 3 otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Otomobil, 3. Sayfa, Güncel, Gemlik, Bursa, Yaşam, Kaza, Son Dakika

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