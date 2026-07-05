Gemlik\'te Park Halindeki Araç Yandı

Hisar Mahallesi Dörtyol mevki Baytaş Sitesi'nin bahçesinde park halindeki otomobilin motor kısmından, sabah saatlerinde dumanlar yükselmeye başladı. Araç bir anda alev alırken, yangın yanında park halinde bulunan 2 otomobile daha sıçradı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken; site sakinlerinin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan 3 otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. 3 otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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