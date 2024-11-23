Gemlik\'te Sağanak Yağış Taşkına Yol Açtı

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(BURSA) - Gemlik'te bugün sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, Kurşunlu Mahallesi'nde deniz seviyesinin yükselmesine ve sahil yolunda taşkına yol açtı. İhbar üzerine Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren de bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Gemlik'te bugün sabah saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle bazı ağaçlarda devrilme tehlikesi ile karşı karşıya geldi. Gemlik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri devrilme riski taşıyan ağaçları budarken, Temizlik İşleri ve Fen İşleri de BUSKİ iş birliğiyle tıkanan giderleri açarak yağmur suyunun tahliyesini sağladı. Çalışmaların ardından bölgedeki olumsuzluklar çözüme kavuştu.

Başkan Deviren de bölgeye giderek incelemelerde bulundu.