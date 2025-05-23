Gemlik'te Yapay Zeka ve Akıllı Şehirler Konferansı Yapıldı

(BURSA) - Gemlik Belediyesi, "Üretken Yapay Zeka Çağında Akıllı Şehirler" konferansına ev sahipliği yaptı. Belediye Başkanı Şükrü Deviren, "Yapay zekayı harekete geçiren temel unsur insan. Siz onu doğru şekilde çalıştırmazsanız, anlamını yitirir. Örneğin, Gemlik özelinde konuşacak olursak, doğru veriler girilmediğinde yapay zekadan beklenen sonuçları almak mümkün olmaz. Toplumsal dönüşüm sürecinde kendimize bir yer edinebilirsek bu döngüyü kırabiliriz" dedi.

Gemlik Belediyesi tarafından düzenlenen "Üretken Yapay Zeka Çağında Akıllı Şehirler" konferansı, Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde yapıldı. Etkinliğe Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, daire müdürleri ve çok sayıda konuk katıldı.

Konferansta yapay zeka ve akıllı şehirler alanında uzman isimler sunumlar yaptı. Katılımcılar arasında Gazi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, TED Üniversitesi'nden Prof. Dr. K. Murat Karakaya, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden Prof. Dr. Emre Biçer, Gazi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hacı Mehmet Şahin, İstanbul Beykent Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Naci Efe, Kamu Bilişim Derneği Başkan Yardımcısı Yakup Şıvka ve yangınlarla mücadelede yüksek teknoloji kullanım uzmanı İlhami Aydın yer aldı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, yapay zekayı anlamanın temelinde veri dünyasını kavramanın yattığını vurguladı. Sağıroğlu,"Bu alandaki başarının arkasında veri toplayan ve onu anlamlandıran şirketler var. Veri, bilimin hammaddesidir. Belediyelerde ne kadar çok dijital veri varsa, o kadar fazla değer üretilebilir. Yapay zeka büyük fırsatlar sunduğu kadar büyük tehditler de barındırıyor" diye konuştu.

Gemlik Belediye Başkanı Deviren ise konuşmasında şunları kaydetti:

"Bir dönüşüm sürecinin içindeyiz. Hayat, her geçen gün farklı bir yöne evriliyor. Bu değişime ne kadar ayak uydurabiliyoruz? Yapay zekanın kentlerdeki üretkenliğe olan etkisini ve şehir yaşamında nasıl kullanılabileceğini sorguluyoruz. Yapay zekayı harekete geçiren temel unsur insan. Siz onu doğru şekilde çalıştırmazsanız, anlamını yitirir. Örneğin, Gemlik özelinde konuşacak olursak, doğru veriler girilmediğinde yapay zekadan beklenen sonuçları almak mümkün olmaz. Toplumsal dönüşüm sürecinde kendimize bir yer edinebilirsek bu döngüyü kırabiliriz. Aksi takdirde kısır bir döngü içinde kalmaya devam ederiz. Yaz aylarında nüfusu beş katına çıkan bir şehir olan Gemlik'te her birimin verisi büyük önem taşıyor. Bu veriler, ekonomik rahatlama sağlamanın ve iş kalitesini artırmanın anahtarı olabilir. Yeter ki doğru şekilde işlenip kullanılsın."