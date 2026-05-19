Genç Girişimcilerden Teşvik Davası

Haber: Erva GÜN - Kamera: Ünal AYDIN

(ANKARA) - Genç girişimciler, 12 aylık Bağ-Kur prim teşviğinin kaldırılmasını yargıya taşıdı. Aldığı prim desteğiyle kendi ofisini açan avukat Şerefnur Öksüzler, teşvikin kaldırılmasının bütçesini "olumsuz" etkilediğini belirterek SGK'ya dava açtı.

Resmi Gazete'nin Aralık 2025'te yayımlanan kararla, genç girişimcilere sağlanan 12 aylık Bağ-Kur prim teşviği kaldırıldı. 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe giren düzenleme sonrası, ilk kez şahıs şirketi kuran genç girişimciler, Bağ-Kur primlerini kendileri ödemeye başladı. Böylece aylık yaklaşık asgari 11 bin lirayı bulan prim yükü, iş hayatına yeni adım atan gençlerin en büyük maliyet kalemlerinden biri haline geldi.

Düzenleme öncesinde şirket kuran genç girişimciler "kazanılmış hak" kapsamında teşvikten yararlanmayı beklerken, sosyal güvenlik prim desteğinin kaldırılmasıyla yeni bir ekonomik yükle karşılaştı.

ANKA Haber Ajansı'nın konuşan genç girişimci avukat Şerefnur Öksüzler, serbest avukatlık yapma kararı aldıktan sonra kendi ofisini açmak için vergi levhası açılışını gerçekleştirdiğini anlatarak, genç girişimci desteğinden yararlanmak amacıyla başvuruda bulunduğunu ve başvurusunun kabul edildiğini ifade etti.

Süreç içerisinde düzenlemeye ilişkin gelişmeleri ilk olarak sosyal medya üzerinden öğrendiğini belirten Öksüzler, "Bir kanun değişikliği yapıldığına dair paylaşımları gördüm. Bunun üzerine teyit etmek adına tabii ki gittim, baktım, inceledim ve doğru olduğunu öğrendim üzülerek" diye konuştu.

Kendi işini kurma sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Öksüzler, bağlı çalışan bir avukat olarak görev yaptığını, daha sonra serbest avukatlık yolunda ilerleme kararı aldığını söyledi. Düzenlemenin kendisi açısından önemli ekonomik sonuçlar doğurduğunu belirten Öksüzler, "Oldukça olumsuz bir etkisi oldu diyebilirim. Çünkü kendimi bir yıl rahat bir şekilde, daha doğrusu bu açıdan rahat bir şekilde çalışacak şekilde odaklamıştım. Bütçemi ona göre ayarlamıştım; giderlerim, gelirlerim..." ifadelerini kullandı.

Mesleğinin başında olduğunu ve henüz yüksek gelir elde etme imkanının bulunmadığını söyleyen Öksüzler, sağlanan prim desteğinin bütçesi açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi. Öksüzler, "Bu yönden sağlanan bu prim desteği benim için çok mühimdi. Bütçem için inanılmaz katkısı olacak bir durumdu. Belki bazı kişiler için çok da önemli bir miktar olmasa da mesleğe yeni başlayan bir avukat için önemli bir miktardı, özellikle benim için" dedi.

"HUKUKA VE ANAYASAYA AYKIRILIK VAR"

Düzenlemeyi öğrenir öğrenmez hukuka aykırılık bulunduğunu düşündüğünü ifade eden Öksüzler, bunun üzerine dava açma kararı aldığını belirtti. Öksüzler, "Kesinlikle mahkemeye başvurmalıyım, hakkımı aramalıyım şeklinde düşündüm. Çünkü çok bariz bir hukuka aykırılık var, Anayasa'ya aykırılık var, kazanılmış bir hakkın ihlali, kanunların geriye yürümezliği ilkesinin çok açık bir şekilde ihlali var. Bu nedenle mahkeme yoluyla hakkımı arama kararı aldım ve olumlu bir sonuç alacağımı da düşünerek bu yola girdim" ifadelerini kullandı.

Davasının hala devam ettiğini kaydeden Öksüzler, benzer durumu yaşayan meslektaşları ve genç girişimcilere çağrıda bulunarak, "Meslektaşlarıma da bu davanın güç vermesini, mücadeleleri yönünde artırmasını, isteklerini, şevklerini çok isterim. Tabii herkesin kendi kararı. Çünkü hukuk belli, yasa belli. Umarım bu yolda mücadele veren meslektaşlarım ya da bu uygulama nedeniyle mağdur olmuş diğer mesleklerdeki herkesin önü açılır. Bu durum düzeltilir, mağduriyetlerimiz giderilir. Ben tüm meslektaşlarımın yanındayım. Umarım hepiniz davanızı açarsınız, güzel sonuçlar alırsınız" diye konuştu.

"ASIL MESELA, DAYANIŞMA AĞI İÇERİSİNDE BU HİKAYEYİ KURABİLMEK"

Genç girişimci Öksüzler'in avukatlığını üstlenen Avukat Hakları Grubu Genel Koordinatörü Emrah Altunoğlu, "Avukat Hakları Grubu olarak bizim temel motivasyonumuz mesleğe ve meslektaşa faydalı bir süreç inşa edebilmek, avukat meslektaşlarımızın haklarını koruyabilmek, onların yanında amasız durabilmek" diye konuştu.

Mesleğe yeni başlayan avukatların büro açarken yararlanabilecekleri bir hukuki imkanın yasa değişikliğiyle ortadan kaldırılmasını kabul edemediklerini belirten Altunoğlu, "Bu anlamıyla da meslektaşlarımızın büro açarken yararlanabilecekleri bir hukuki imkanın bir gece yarısı bir yasa değişikliğiyle ellerinden alınıyor olmasını kabul edebilmemiz mümkün değil" ifadelerini kullandı. Altunoğlu, düzenlemenin hukuk devleti ilkesi ve kazanılmış haklar bakımından değerlendirilmesi gerektiğini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Kazanılmış hakları ve hukuk devleti anlamında yanlarında olmak bizim için en önemli meselelerden biri. Beraber çalışıyoruz, onlar bizim meslektaşımız. Haliyle aslında arkadaşlarımız adliye koridorunda, birlikte yürüdüğümüz insanlar. Her biri yurttaşların adalete erişim hakkı için çalışan çok kıymetli meslektaşlar. Haliyle onlara ulaşmak değil asıl mesele, onlarla beraber bir dayanışma ağı içerisinde bu hikayeyi kurabilmek."

"SGK, DAVAYA CEVAP VERMİYOR"

Türkiye genelindeki çok sayıda davayı takip ettiklerini belirten Altunoğlu, SGK'nın davalara yaklaşımını da eleştirdi. Altunoğlu, "SGK, davaya cevap vermiyor, verdiğinde de tabii ki kabul etmiyor. Biz SGK'nın bu duruma bakış tarzını beğenmiyoruz. Çünkü burada devletin kaynaklarının israfı söz konusu. Çünkü konu Anayasa'nın 2'nci maddesinde açık bir şekilde ifade edilmiş hukuk devleti ve kazanılmış haklar meselesi, kanunların geriye yürümezliği meselesidir. Haliyle devletin en önemli kurumlarından biri olan Sosyal Güvenlik Kurumu'nun, Anayasa'nın değiştirilmez maddelerinden biri olan 2'nci maddesine kayıtsız kalmasını kabul edemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Prim borcu tahakkuk ettirilmesi durumunda sağlık hizmetlerinden yararlanmanın da engellendiğini ifade eden Altunoğlu, "Mesele yine bu sefer hukuk devleti üzerinden değil, sosyal devlet üzerinden yine Anayasa'nın 2'nci maddesinin uygulanmaması anlamına geliyor ki bunun kabulü mümkün olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Davaların mali boyutuna da dikkati çeken Altunoğlu, bir davanın kaybedilmesi halinde devletin yaklaşık 45 bin lira vekalet ücreti ödemek zorunda kaldığını söyledi. Altunoğlu, "Bu genç girişimci desteğinden yaklaşık 200 bin kişinin yararlandığını tahmin ediyoruz.. Bunların her biri dava açtığında devletin kaynaklarının israfının bu denli boyutta tahrip edilmesi bir yurttaş olarak beni çok rahatsız ediyor" dedi.

Altunoğlu, Türkiye genelinde çok sayıda ihtiyati tedbir kararı verildiğini belirterek, özellikle Bursa, Gaziantep ve Hatay'daki kararların önemli olduğunu söyledi. Bazı dosyaların da istinaf aşamasına taşındığını kaydeden Altunoğlu, yüksek mahkemelerden olumlu sonuç beklediklerini ifade etti. Altunoğlu, "Biz de merakla bekliyoruz ama Anayasa'nın amir hükmü açık. Yargıtay'ın daha önce verdiği kararlar, haklı beklentimiz, kanunların geriye yürümezliği... Buna yönelik olarak da Danıştayımızın, Yargıtayımızın verdiği çok esaslı ve sürekli aynı yönde kararları mevcut. Haliyle istinaftan da ve istinaftan sonraki süreçte de doğru bir perspektifle yüksek mahkemelerimizin yurttaşlarımızı, bu Bağ-Kur genç girişimci prim desteğinden yararlanan insanları sevindireceğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Sürecin daha fazla uzamaması gerektiğini vurgulayan Altunoğlu, SGK'nın dava sürecine gerek kalmadan geri adım atmasını beklediklerini söyledi.