Genç girişimcinin yerli SİHA projesi Ankara'dan davet aldı - Son Dakika
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Genç girişimcinin yerli SİHA projesi Ankara'dan davet aldı

Genç girişimcinin yerli SİHA projesi Ankara'dan davet aldı Muş Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki genç girişimci Sedat Subaşı, geliştirdiği SİHA projesi "SUBAŞ" ile Milli Savunma Bakanlığından davet aldı.

03.01.2025 14:29
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Genç girişimcinin yerli SİHA projesi Ankara'dan davet aldı

MUŞ - Muş Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki genç girişimci Sedat Subaşı, geliştirdiği SİHA projesi "SUBAŞ" ile Milli Savunma Bakanlığından davet aldı.

Muşlu lise öğrencisi, geliştirdiği yenilikçi SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) projesiyle savunma sanayisinde devrim yapmaya hazırlanırken aldığı güzel haber ile hayallerine bir adım daha yaklaştı. Projenin tasarım ve geliştirme sürecinde Muşlu iş adamı Ferhat Olcay'dan büyük destek gören genç girişimci, bu süreçte hayallerini gerçeğe dönüştürerek Milli Savunma Bakanlığından projesini tanıtmak için davet aldı.

Subaşı'nın tasarladığı SİHA, sessiz motor teknolojisi, radara yakalanmama, hafif malzeme kullanımı, uzun menzil kapasitesi ve yüksek enerji verimliliği gibi nitelikleriyle sektörde fark oluşturmaya hazırlanıyor.

SUBAŞ ismini verdiği projenin ilk prototipini yaptığını söyleyen Sedat Subaşı, "Projeme sponsor olan Ferhat Olcay'a çok teşekkür ederim. Muş'umuzun haber kaynaklarından yapmış olduğumuz haber sayesinde projemden haberdar olan Milli Savunma Bakanlığından davet geldi. İnşallah bu ay içerisinde gidip projemizi sunacağız. Türkiye'nin bağımsızlığı için çok güzel bir proje olacağına canı gönülden inanıyorum. Benim hayalim Türkiye'de Selçuk Bayraktar gibi önemli bir şahsiyet olmak. Projemin amacı ise Türkiye'de şehit sayısını azaltmak. Özellikle kış aylarında Türkiye'deki İHA ve SİHA'lar çok fazla faaliyet göstermemekle beraber bende bu projemi ortaya koydum. Projemiz inşallah dünyadaki diğer İHA ve SİHA'lar ile eşdeğer olacak" dedi.

Muş Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Erhan Kasımoğlu ise "Öğrencimiz savunma sanayisi ile ilgili İHA ve SİHA tasarımı ve projesiyle bize geldi. Bizde bunu değerlendirip okulda ona bir yer verdik. Gerekli çalışmalarında destek olduk. Muş Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilimizdeki farklı alanlarla ilgilenen sanayi ve iş adamlarıyla irtibata geçerek bazı kaynaklarda destek için etkimiz oldu. Bazı öğretmen arkadaşların girişimleriyle Milli Savunma Bakanlığı ile irtibata geçilip projenin örneklerini onlara gönderdik. Öğrencimiz kendisini ve çalışmalarını daha iyi anlatabilmesi için ara tatilde Ankara'ya davet edildi. Bizim de desteklerimizle ülkenin savunma saniyesine ciddi katkısı olacağına inanıyoruz. Bu anlamda bize gelen her öğrenciye destek olup önlerini açıp, onların fikirlerini dinleyip kendi fikrimizi de katıp ufuklarını genişletmek için sürekli yanlarındayız. Öğrencilerimize her türlü katkı ve desteği sunmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Sedat Subaşı'nın geliştirdiği projeye danışmanlık yapan Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Arzu Gürsoy da, "Öncelikle çok mutlu ve gururluyuz. Sedat bize böyle bir proje ile geldiğinde ve projeyi anlattığı zaman çok gurur duydum. Böyle bir projenin 17 yaşındaki bir öğrencinin yapması bizi çok duygulandırdı. Sedat'ın bu yöndeki attığı her adımda her zaman yanında durmaya çalışıyorum. Elimizden gelen yardımı yapmaya çalışıyoruz. Bu konuda okul, öğretmen ve arkadaşları olarak Sedat'a gerekli desteği sağlamaya gayret ettik. Sedat'ın öne sürdüğü bu çalışma alanında ilk olması açısından bizim için elbette önemli. Savunma sanayisinde çığır açacak bir proje. İnşallah önü daha da açık olup daha da ilerleyecek" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Genç girişimcinin yerli SİHA projesi Ankara'dan davet aldı - Son Dakika

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