Genç Günler Festivali Başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları tarafından "Gelecek, Peki Nasıl?" temasıyla bu yıl 39. kez düzenlenen "Genç Günler" başladı.

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen açılış töreninde AA muhabirine açıklamada bulunan İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, Genç Günler'in Türkiye'nin en uzun soluklu gençlik festivali olduğunu söyledi.

İşsever, Şehir Tiyatrolarının da 110. yılını kutladığını belirterek şunları kaydetti:

"110 yıllık bir geleneği günümüze taşırken kurulduğu günden bu yana gençlerin enerjisini her zaman yanımızda hissederek ve bünyemize dahil ederek hareket etmiş bir tiyatroyuz. Bu sene tiyatromuzun gençlerle birlikte yürüdüğü yolu değerli ve anlamlı bulduğumuz için güzel bir mottoyla açmak istedik. 'Gelecek, Peki Nasıl?' bu soruyu ortaya atıyoruz ve herkese bir pencere açıyoruz. Bu pencereden bakmayı öneriyoruz. Ufukta ne var, bir görelim. Kişisel alanlarımız ve sanatsal olarak bizi etkileyecek bir sürü şeyle karşılaşacağımız söyleniyor. Bunlar neler? İşte bütün bu soruları masaya yatıracağımız özel bir gençlik festivali olacak bu sene."

Toplam 28 tiyatro kulübü ve 20 üniversitenin tiyatro bölümünün etkinliğe katkı verdiğini aktaran İşsever, "Bizim genç aktörlerimiz, aktrislerimiz güzel 5 oyunla katılıyorlar. Çok keyifli bir gençlik festivali diliyorum, genç günler diliyorum. Çok güzel geçeceğine eminim." ifadelerini kullandı.

Açılış töreninde, Boğaziçi Gençlik Korosu Konseri'yle, şef Masis Aram Gözbek'in yönetimindeki orkestra gençlerin karşısına çıktı.

İstanbul'un gençlik ve sanat buluşması olan Genç Günler, 22 Mayıs'a kadar söyleşiler, atölyeler ve katılımcı grupların oyunlarıyla, gençleri sanatla bir araya getirecek.

Gençlik Tiyatrosu belgesel gösterimi 17 Mayıs'ta yapılacak

Her yaştan genci sahnelerinde buluşturmayı amaçlayan "Genç Günler"de bu yıl 20 konservatuvar, 28 üniversite tiyatro kulübü ve 5 iç yapım oyunu seyirciyle buluşacak.

İBB Şehir Tiyatroları oyunları Necip Fazıl Kısakürek'in yazdığı, Hakan Örge'nin yönettiği "Bir Adam Yaratmak", Dennis Kelly'nin yazdığı, Ogeday Erkut'un yönettiği "Öksüzler", Fırat Devecioğlu'nun yazdığı Ayşe Günyüz Demirci'nin yönettiği "Lazarus", Yağmur Topçu'nun yazdığı, Ahmet Kahvecioğlu'nun yönettiği "Gölge" ve Samuel Beckett'in yazdığı, Selçuk Yüksel'in yönettiği "Krapp'ın Son Bandı" oyunu izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Genç Günler kapsamında ayrıca Hayko Cepkin, Giray Altınok, Cem Say ve Özlem Özdemir'in katılacakları söyleşilerin yanı sıra yazarlık, yönetmenlik, oyunculuk, fiziksel tiyatro, yaratıcılık, beden, hareket gibi güncel konularda farklı eğitmenlerle atölyeler düzenlenecek.

Gençlik Tiyatrosu belgesel gösterimi ise 17 Mayıs'ta Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

Oyunların ve atölyelerin ücretsiz davetiyeleri internet adreslerinden ve mobil uygulamadan temin edilebilecek.