Genç İş Adamları Kongresi\'nde Gençlik ve Spor Bakanı\'ndan Gençlere Yatırım Çağrısı

Uğur GÜLBOY/ GENÇ MÜSİAD öncülüğünde gerçekleştirilen 8. Uluslararası Genç İş Adamları Kongresi (UGİK) Şişli'de düzenlendi. Uluslararası Genç İş Adamları Kongresi'nde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Aile ve Gençlik Fonunun gençlik kısmında, girişimci gençlere destek olmak için bu fon kuruldu. Orada çok ciddi olarak gençlerimizin girişimciliğini desteklemek için çalışmalarımız olacak." dedi. Bakan Bak, " Genç MÜSİAD'lılara, işadamlarına birşeyi özellikle söylemek istiyorum. İnsana yatırım yapın, gençlere yatırım yapın, okuyan çocuklara yatırım yapın, mühendislere, üniversitelerdeki pırıl pırıl gençlere, Türkiye'nin geleceklerine yatırım yapın" diye konuştu.
MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ise, "Dolayısıyla oradaki bütün yardım gemileri, bütün ihtiyaçlar tamamen Filistin kontrolünde olarak bölgeye giriyor.Dolayısıyla oradaki bütün yardım gemileri, bütün ihtiyaçlar tamamen Filistin kontrolünde olarak bölgeye giriyor.Dolayısıyla oraya yapılan her ihracat Yahudi iş adamlarıyla yapılıyor anlamına gelmesin." dedi.
Genç MÜSİAD öncülüğünde gerçekleştirilen 8. Uluslararası Genç İş Adamları Kongresi (UGİK) Şişli'de düzenlendi. Kongrenin açılışına Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve Genç MÜSİAD Başkanı Cahit Ertemel katıldı. Açılış konuşmalarının ardından işadamlarının katıldığı paneller düzenlendi.
"TÜRKİYE'NİN GELECEKLERİNE YATIRIM YAPIN"
Açılış programında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak özellikle bu dönemde, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, Aile ve Gençlik Fonu kuruldu. Aile ve Gençlik Fonunun gençlik kısmında, girişimci gençlere destek olmak için bu fon kuruldu. Orada çok ciddi olarak gençlerimizin girişimciliğini desteklemek için çalışmalarımız olacak. Gençlerimiz için gençlik merkezlerinde yaptığımız teknoloji atölyeleri var. Oralarda çok güzel gençlerimiz yetişiyor. Fırsatları takip edenler var. Yurtdışından döndüğümde 1992 yılında yapay zekayı konuşuyorduk. Bunları özel sektöre de anlatıyorduk, üniversite de de bunları anlatıyorduk. Şu çok önemli; ben sizlere, Genç MÜSİAD'lılara, işadamlarına birşeyi özellikle söylemek istiyorum. İnsana yatırım yapın, gençlere yatırım yapın, okuyan çocuklara yatırım yapın, mühendislere, üniversitelerdeki pırıl pırıl gençlere, Türkiye'nin geleceklerine yatırım yapın" diye konuştu.
"ÜLKEMİN YAPTIĞI GELİŞMELER, ORTAYA KOYDUĞUMUZ PERFORMANSTAN GURUR DUYDUK"
Konuşmasına devam eden Bakan Bak, "İşte örneklerden bir tanesi benim. Özellikle 2011 – 2023 yılları arasında parlamentoda görev yaptım. Dış ilişkiler komisyonunda görev yaptım, NATO Parlamenterler Asamblesinde görev yaptım. Gittiğim her yerde ülkemin yaptığı gelişmeler, ortaya koyduğumuz performanstan gurur duyduk. Parlamenter diplomaside bunları anlattık. İş dünyasındaki tecrübelerimizi paylaştık, çok çok güçlü bir şekilde. San Diego'da bir toplantıya gitmiştik. General Atomics biliyorsunuz, insansız hava aracı yapar. Masaya bizim ismimizi koydular. Oradaki teknik personel 'Artık Türkiye, insansız hava aracı yapan ülkelerden bir tanesi' dedi. Bende 'Çok teşekkür ediyoruz. Kötü komşu bizi ev sahibi yaptı. Çok çok teşekkür ediyorum' dedim. İşte Türk yatırımcısı, genç işadamları bunu başardılar" ifadelerini kullandı.
"ORAYA YAPILAN HER İHRACAT YAHUDİ İŞ ADAMLARIYLA YAPILIYOR ANLAMINA GELMESİN"
Açılış töreninde konuşma gerçekleştiren MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, 7 Ekim'den bu yana MÜSİAD üyelerinin bölgeye yardım göndermeye devam ettiğinin ancak farklı çevrelerce bu yardımların İsrail'e gittiği yönünde çıkan söylentileri yalanlayarak, "Üyelerimizin İsrail devletiyle 7 Ekim'den bu yana ticaretini artırdıklarına ve bu dram, bu zulüm yaşanırken para peşinde koştuklarına dair iddialar var. Değerli arkadaşlar öncelikle şunun altını çizmek gerekiyor. Filistin'de 10 milyona yakın Yahudi işgali altında yaşayan Filistinli kardeşimiz var. Dolayısıyla oradaki bütün yardım gemileri, bütün ihtiyaçlar tamamen Filistin kontrolünde olarak bölgeye giriyor. Dolayısıyla Filistinli tüccarlar orada iş yapmaya devam ediyor. Oradaki halkın ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyorlar. Dolayısıyla oraya yapılan her ihracat Yahudi iş adamlarıyla yapılıyor anlamına gelmesin. Bunun yanında bizler MÜSİAD olarak Yahudi işadamları ve yapılan ticareti bu noktada çok etik bulmadığımızı, bunu yapan işadamlarımız varsa buna katılmadığımızı da buradan bir kez daha ifade ediyorum" dedi.
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