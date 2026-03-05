Genç işçi, yangındaki bebeği kurtardı - Son Dakika
Genç işçi, yangındaki bebeği kurtardı

05.03.2026 18:03
05.03.2026 18:03
Adana'da inşaat işçisi Muhammet Figen, yangında mahsur kalan baba ve bebeğini kurtardı.

Adana'da inşaat işçisi genç, apartmanda çıkan yangında bebeğiyle birlikte kurtardığı babayla bir araya geldi.

Merkez Seyhan ilçesi Gültepe Mahallesi'nde 2 Mart'ta 13 katlı bir apartmanın 10'uncu katında çıkan yangın sırasında, binanın 13'üncü katında bulunan bir baba ile 19 aylık bebeği mahsur kaldı.

O sırada yan apartmana eşya taşımak için getirilen yük asansörü binaya yaklaştırıldı. Yakındaki bir inşaatta işçi olarak çalışan 23 yaşındaki Muhammet Figen, yük asansörüne binerek 13'üncü kata çıktı.

Figen, mahsur kalan baba ile bebeği yük asansörüyle güvenli şekilde aşağı indirdi.

Muhammet Figen, yangında bebeğiyle birlikte kurtardığı baba ile yangında hasar gören evde bir araya geldi.

Figen, gazetecilere yaptığı açıklamada, işten çıkıp evine doğru giderken binadaki yangını fark ettiğini söyledi.

İlk etapta merdivenlerden çıkmaya çalıştıklarını ama dumandan dolayı çıkamadığını belirten Figen, "Daha sonra yük asansörü geldi yukarı çıkamıyorlardı ben de dayanamadım baktım ki babanın kucağında bebek vardı. Ben de hemen çıktım, kurtardım." diye konuştu.

Çocukluğunda babasını kaybettiğini ve annesi de kendisini terk ettiği için sıkıntılı günler yaşadığını anlatan Figen, şunları kaydetti:

"Bebeği görünce dayanamadım, çocukluğum aklıma geldi. Yine olsa yine yaparım. Olaydan sonra aileyle bir araya geldiğim için çok mutluyum. Onların sağlıklı olması ben daha çok sevindirdi. Bebekle de ismimiz aynıymış, bu da beni çok mutlu etti."

Baba Mehmet Güzel ise yangın esnasında bebeğiyle evde tek başına olduğunu belirtti.

Dumanların tamamıyla binayı kapladığı için bebeğiyle balkona çıktığını dile getiren Güzel, "Aşağıdan geçen bir vinç aracı vardı. İtfaiye geldi, alt tarafı söndürmüştü. O esnada bir kişi de yük asansörüne binip bizi indirdi. O şekilde kurtulduk." ifadelerini kullandı.

Güzel, kendilerini kurtaran Figen'in evlerine ziyaret ettiği için mutlu olduğunu dile getirerek "Onu gördüğüme çok memnun oldum. Ben onu evden eve taşıma hizmeti yapan biri olarak biliyordum. Halbuki o da sokakta geçen bir vatandaşmış. Kimse cesaret edememiş çıkmaya kendisi çıkmış. Allah razı olsun kendisinden. Kendisine çok teşekkür ediyorum." dedi.

