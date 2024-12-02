Genç Kızın Organ Bağışı, 4 Hastaya Hayat Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Genç Kızın Organ Bağışı, 4 Hastaya Hayat Verdi

Genç Kızın Organ Bağışı, 4 Hastaya Hayat Verdi

Burdur'da geçirdiği trafik kazası sonrası beyin ölümü gerçekleşen 19 yaşındaki Fatma Sude Uran'ın organları, 4 hastaya nakledilerek hayat kurtardı. Uran'ın karaciğeri, 5 ay boyunca nakil bekleyen Muzaffer Şimşek'e başarıyla nakledildi.

02.12.2024 13:32  Güncelleme: 13:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BURDUR'da trafik kazasında yaralanıp, tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Fatma Sude Uran'ın (19) bağışlanan organları, 4 hastaya can oldu. Uran'ın karaciğeri, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 5 aydır nakil sırasında bekleyen Muzaffer Şimşek'e (58) nakledildi. 3 çocuk babası Şimşek, nakille yeniden hayat buldu.

Burdur'da 12 Kasım'da alkollü direksiyon başına geçen arkadaşının kullandığı aracın yoldan çıkarak takla attığı kazada ağır yaralanan Fatma Sude Uran'ın, tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Fatma Sude Uran'ın ailesi tarafından bağışlanan organlarından kalbi, böbrekleri ve karaciğeri nakledilmek üzere alındı. Uran'ın kalbi doğuştan kalp yetmezliği bulunan 2 çocuk babası Mehmet Yıldırım'a, bir böbreği 9 yıldır nakil bekleyen Nezahat Mercan'a, diğer böbreği Konya'da bir hastaya nakledildi. Karaciğerse Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Arif Aslaner öncülüğündeki ekip tarafından Muzaffer Şimşek'e nakledildi.

'FATMA SUDE'NİN AİLESİNDEN ALLAH RAZI OLSUN'

Adana'da ikamet eden ve hastalığı sonucu Antalya'ya gelen Muzaffer Şimşek, "6 ay önce ellerim ve ayaklarım şişmeye başladı. Yaşadığım sağlık sorunları nedeniyle bu hastaneye geldim. Tetkikler yapılınca Hepatit B'ye bağlı siroz olduğum anlaşıldı. Kontrollerin ardından nakil olmam gerektiği söylendi. Yaklaşık 5 ay nakil sırası bekledim. Fatma Sude kızımızın organını aldım. Ailesinden Allah razı olsun. Kızın durumunu sosyal medyada gördüm. Allah mekanını cennet eylesin. Ülkemizde nakil işine ağırlık verelim. Bu oran Avrupa'da yüzde 80, fakat Türkiye'de yüzde 20. Bizim doktorlarımız Avrupa'da yok. Tek dileğim ülkemizde organ bağışının yaygınlaşması" dedi.

'ÜLKEMİZDEKİ ORGAN BAĞIŞI SAYISI YETERLİ DEĞİL'

Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Arif Aslaner ise "Yaklaşık 12 gün önce Burdur'da genç kızımızın beyin ölümünün gerçekleştiği bilgisini aldık. Karaciğerin bizim hastamıza uygun olduğunu belirttik. Ekibimizden arkadaşlarımız yola koyuldular ve organların çıkarımını yaptılar. Karaciğeri kendi merkezimize, 2 böbreği de ilgili merkezlere gönderdik. Bizim hastamızın da siroz şikayeti vardı. Bu organın uyabileceği 4 hastadan biriydi. Muzaffer Şimşek'e karaciğeri naklettik. Şu anda durumu gayet iyi. Ülkemizdeki organ bağışı sayısı yeterli değil. Bunu ne kadar artırabilirsek birçok hastamıza şifa dağıtacağız. Burdur'daki bağışçımızın ailesine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Haber: İrem GÜNEYBAZ - Kamera: Burak YALMAN/ANTALYA,

Kaynak: DHA

Muzaffer Şimşek, Beyin Ölümü, Beyin Ölümü, Hastane, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, trafik, Burdur, Son Dakika

Son Dakika Güncel Genç Kızın Organ Bağışı, 4 Hastaya Hayat Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:02 Esad’la görüşen İsrail Dışişleri Bakanı’ndan birkaç saat sonra Türkiye’ye kritik ziyaret Esad'la görüşen İsrail Dışişleri Bakanı'ndan birkaç saat sonra Türkiye'ye kritik ziyaret
12:53 Suriye muhalefeti: Rejim masaya oturana kadar operasyonu durdurmayacağız Suriye muhalefeti: Rejim masaya oturana kadar operasyonu durdurmayacağız
12:42 Kremlin: Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ı desteklemeye devam edeceğiz Kremlin: Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklemeye devam edeceğiz
12:23 Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak İşte konuşulan rakamlar Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte konuşulan rakamlar
10:16 4 vekilin yasama dokunulmazlığının kaldırılması istendi 4 vekilin yasama dokunulmazlığının kaldırılması istendi
20:03 AK Partili Hüseyin Yayman: Bahçeli’nin açıklamaları tarihi nitelikte AK Partili Hüseyin Yayman: Bahçeli'nin açıklamaları tarihi nitelikte
19:45 Galatasaray, Eyüpspor maçında penaltı bekledi Galatasaray, Eyüpspor maçında penaltı bekledi
19:43 Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat ilçe merkezinde Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat ilçe merkezinde
19:30 Arda Turan’ın RAMS Park’ta Galatasaray atkısı takması olay oldu Arda Turan'ın RAMS Park'ta Galatasaray atkısı takması olay oldu
19:04 226 yıl hapis cezası olan kadın, hamile olduğu için serbest kaldı 226 yıl hapis cezası olan kadın, hamile olduğu için serbest kaldı
18:47 Türkiye’den kritik Suriye mesajı: Hiçbir şekilde müsamaha göstermeyiz Türkiye'den kritik Suriye mesajı: Hiçbir şekilde müsamaha göstermeyiz
18:31 İzmir’de asansör kabini düştü: Market çalışanı ağır yaralı İzmir'de asansör kabini düştü: Market çalışanı ağır yaralı
18:30 Türkiye’de doktorken Almanya’da bambaşka bir iş yapmaya başladı Türkiye'de doktorken Almanya'da bambaşka bir iş yapmaya başladı
18:18 Rus savaş uçakları Halep’e hava saldırısı düzenledi Rus savaş uçakları Halep'e hava saldırısı düzenledi
18:12 Galatasaray’dan Eyüpspor maçına dakikalar kala bomba açıklama: Skandal bir karar Galatasaray'dan Eyüpspor maçına dakikalar kala bomba açıklama: Skandal bir karar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2024 14:36:04. #1.12#
SON DAKİKA: Genç Kızın Organ Bağışı, 4 Hastaya Hayat Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.