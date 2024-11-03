Genç Kızlara Taciz Eden Şüpheli Yakalandı

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ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, belediye otobüsünde üniversite öğrencisi genç kızlara bakarak uygunsuz hareketlerde bulunup, onları kaldıkları yurda kadar takip eden A.H.E., Sincan ilçesindeki evinin balkonundan atlamaya çalışırken polis ekiplerince yakalandı. A.H.E.'nin 14 suç kaydının olduğu öğrenildi.

?Olay, bugün Altındağ ilçesinde meydana geldi. Belediye otobüsünde üniversite öğrencisi genç kızlara bakarak, uygunsuz hareketlerde bulunan ve onları yurtlarına kadar takip eden şüphelinin o anları, vatandaşlar tarafından görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı. Bunun üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışma kapsamında, şüphelinin A.H.E. olduğu tespit edildi. Şüpheli, Sincan ilçesinde bulunan evinin balkonundan atlamaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

A.H.E. isimli şüphelinin 14 suç kaydının olduğu öğrenildi.