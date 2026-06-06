Genç Türkiye Forumu Kayseri'de Başladı - Son Dakika
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Genç Türkiye Forumu Kayseri'de Başladı

Genç Türkiye Forumu Kayseri\'de Başladı
06.06.2026 23:30
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TGSP tarafından düzenlenen forumda, 'Hibrit Tehditler' konusu gençlerle tartışıldı.

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) tarafından düzenlenen 12. Genç Türkiye Forumu Kayseri'de yapıldı.

Türkiye'nin farklı illerinden 18-30 yaş aralığındaki yaklaşık 500 gencin katılımıyla kentteki bir otelde düzenlenen etkinliğin teması "Hibrit Tehditler Çağında Yeni Güvenlik Mimarisi" olarak belirlendi.

Forumda konuşan TGSP Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Ustaosmanoğlu, forum kapsamında gün boyu farklı illerden gelen gençlerin beyin fırtınası yaptığını, 4 yıldır gençleri konunun muhataplarıyla buluşturduklarını söyledi.

"Terörsüz Türkiye" sürecine dikkati çeken Ustaosmanoğlu, bu hedefin yalnızca bir güvenlik politikası olmadığını, gelecek ve gençler için sorumluluk alınması gereken bir alan olduğunu belirtti.

Terörle mücadele sonucunda dağların terörden arındığını, şehirlerin huzura kavuştuğunu ifade eden Ustaosmanoğlu, "Bugün yalnızca haberlerde duyduğumuz Cudi, Gabar, Hakkari, Cehennem Deresi, Eruh gibi yerlerde şu an çok kıymetli spor faaliyetleri, aynı zamanda turistik geziler yapılıyorsa, bu ülkemizin bir başarısıdır. Terörsüz bir Türkiye bizim gençliğe bırakacağımız en kıymetli mirastır ve Terörsüz Türkiye'nin mimarı Sayın Cumhurbaşkanımıza gençlerimiz adına ve Türkiye Cumhuriyeti milleti adına sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz." diye konuştu.

Vali Gökmen Çiçek ise foruma ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek, Kayseri'nin Anadolu'nun tam ortasında, imkansızlıkları imkana çeviren, sürekli Türkiye'ye katma değer üreten bir şehir olduğunu ifade etti.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan'a gençlere verdiği önemden dolayı teşekkür eden Çiçek, "Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da olan olaylar kendisinin ne kadar haklı olduğunu gösterdi. Biz de aynı derdin ortağı olarak mücadeleye devam edeceğiz." dedi.

Program sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Erdoğan, Genç Türkiye Forumu'nun benimsediği konsept ve metodolojinin başarısını her etkinlikte yeniden teyit ettiklerini ifade etti.

Erdoğan, gençlerin bir araya gelerek bir konuyu sağduyu çerçevesinde karşılıklı müzakere etmeleri halinde ortaya çok olumlu sonuçlar çıktığını belirterek, 12. Genç Türkiye Forumu'nun sonuçlarını rapor haline getirip ilgili kurum ve kişilerle paylaşacaklarını söyledi.

Gençlere üniversitelerde ve sosyal çevrelerinde ilgi duydukları konular üzerine çalışma grupları oluşturmalarını tavsiye eden Erdoğan, "Bazı odaklar her zaman gençlerin kafalarının içiyle oynamak, oraları ifsat etmek isteyecek. Ne zaman ki gençler bir araya gelip bu konuları değerlendirirlerse, daha gerçek fikirlere ve kanaatlere sahip olacaklardır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, gençlerin kendi gündemlerini belirleyip bunun koruyucusu olmalarının önemine dikkati çekerek, "Türkiye'yi sevenler, sevmeyenler olabilir. Türkiye'nin 21. yüzyılda güçlü olması için genç neslimizin kendi gündemlerini takip eden, kendi gündemlerini oluşturan, kendi gündemleriyle geleceği şekillendiren bireyler olmalarını ve o gündemler etrafında yapıcı örgütlenmelerle sivil toplumda, akademide, siyasette, iş dünyasında daha sağlıklı, daha gelişkin bir toplum resmini ortaya koymalarını öneriyorum." şeklinde konuştu.

Gençlerin "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin görüşlerinin sorulması üzerine Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

"Gençler, Terörsüz Türkiye'nin başarılı olmasını istiyorlar, bunu savunuyorlar. NATO üyeleri içerisinde en çok terör tehdidi ile karşı karşıya kalan belki müttefiklerinden hak ettiği desteği de bulamayan bir Türkiye tablosunda gençler, Türkiye'nin artık terörü geride bırakmasını istiyor. Bunu başarmamız için elbette hepimizin sağduyuya ihtiyacı var, hepimizin kolay tahrik olmadan meselelere yaklaşmaya ihtiyacı var. Ancak bu şekilde 'Terörsüz Türkiye' hedefinin mümkün olacağını düşünüyoruz."

Foruma, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Genç Türkiye Forumu Kayseri'de Başladı - Son Dakika

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