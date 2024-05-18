Gençler, bayramlarını robotlarını yarıştırarak kutladı - Son Dakika
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Gençler, bayramlarını robotlarını yarıştırarak kutladı

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Bursa'da düzenlenen ulusal robot yarışması Robolution'24, gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutlamak için bir araya geldi. Yarışmaya Türkiye'nin dört bir yanından katılım oldu ve 2 gün boyunca çekişmeli yarışlar gerçekleşti. Ayrıca, Teknoloji Editörü Furkan Karaca VR Sanal Gerçeklik Gözlüğü ile bir sunum gerçekleştirdi. Gençler, gelecekte daha büyük projelere imza atacaklarını belirtti.

18.05.2024 15:52
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Gençler, bayramlarını robotlarını yarıştırarak kutladı

Robotların kalbi Bursa'da attı

BURSA - Bursa'da 3'üncüsü düzenlenen ulusal robot yarışması Robolution'24, renkli görüntülere sahne oldu. Gençler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını robotlarını yarıştırarak kutladı.

Bursa'da düzenlenen Robolution'24 yarışmasına Türkiye'nin dört bir yanından ilk okuldan liseye kadar bütün sınıflar katıldı. Bir birinden çekişmeli anlara sahne olan yarışlar 2 gün boyunca heyecanla devam edecek. İlk günü mini sumo ve temel çizgi yarışmalarına sahne olurken, ikinci gün ise arazi yarışları ve serbest kategoride öğrenciler bir biriyle yarışacak.

Teknoloji Editörü Furkan Karaca, VR Sanal Gerçeklik Gözlüğü ile bir sunum gerçekleştirdi. Tekonolojinin artık en ufak cihazlara kadar indirgendiğini söyleyen Furkan Karaca, VR Sanal Gerçeklik Gözlüğü'nün insan uzvu gibi işlev gördüğünü belirtti. VR Sanal Gerçeklik Gözlüğü ile yapılan işlemler hakkında da bilgiler veren Furkan Karaca, canlı bir şekilde uygulamaları izleyenlere aktardı.

Kimi arkadaşını, kimi abisini, kimi ise çocuğunu desteklemek için salonu hınca hınç doldurdu. İlk elemeleri başarıyla geçen gençler, çok heyecanlı olduklarını dile getirdi. Yaptıkları robotların ileride geliştirerek daha güzel projelere imza atacaklarını belirten gençler, böyle etkinliğin ise 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramında yapılmasının ise çok özel olduğunu söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Gençler, bayramlarını robotlarını yarıştırarak kutladı - Son Dakika

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