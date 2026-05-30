Gençler, Yaşlılara Teknoloji Eğitimi Veriyor

Beylikdüzü'ndeki Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi öğrencileri, yürüttükleri "Nesiller Arası Köprü" sosyal sorumluluk projesi kapsamında yaşlı bireylere akıllı telefon, bilgisayar ve internet kullanımı konusunda temel teknoloji eğitimi vererek dijital dünyaya uyum sağlamalarına destek oluyor.

Proje kapsamında ileri yaştaki bireylerin teknolojiyi günlük yaşamlarında daha etkin kullanmaları amaçlanıyor.

Öğrenciler, telefon ve bilgisayar kullanımından internet güvenliğine kadar birçok konuda yaşlılara rehberlik ederken, kuşaklar arasında güçlü bir iletişim bağı kurulmasına da katkı sağlıyor.

Teknolojinin bilinçsiz kullanımının arttığı bir dönemde yürütülen çalışmada, günlük hayatı kolaylaştıran dijital uygulamalar tanıtılarak teknolojinin doğru ve verimli kullanımına ilişkin bilgiler aktarılıyor.

"Büyüklerimizle vakit geçirdiğimiz için çok mutlu olduk"

Okulda yürüttükleri proje ile eğitimleri AA muhabirine anlatan 9. sınıf öğrencisi Asmin Sönmez, son dönemde artan dolandırıcılık olaylarına ilişkin katılımcıları bilinçlendirdiklerini, gelen her aramaya ve mesaj yoluyla iletilen linklere tıklamamaları yönünde bilgiler verdiklerini söyledi.

Eğitimde özellikle telefon kullanımına odaklandıklarını belirten Sönmez, "Telefon kullanımını gösterdik. Ses açma-kapama, paylaşım yapma, fotoğraf çekimi, özellikle WhatsApp'ta torunlarıyla, çocuklarıyla konuşmalar olsun bunları gösterdik. Onlar da çok memnun kaldılar. Biz de büyüklerimizle vakit geçirdiğimiz için çok mutlu olduk." dedi.

Sönmez, yaşlılara bir şeyler öğretirken kendilerinin de bilinçlendiğini ifade ederek, "Teknolojinin bu denli kötü kullanıldığı bir dönemde, yaşlılarla bir araya gelip onlara öğretmek, onları bilinçlendirmek bizi mutlu ediyor. Bilgisayarda Google'dan, YouTube'da arama yapmak, videoları kaydetmek, abone olmak gibi şeyleri gösterdik. Bir nevi basit bir teknoloji eğitimi oldu." diye konuştu.

Eğitimleri 1 veya 2 ayda bir aşamalı şekilde düzenlediklerini belirten Sönmez, daha önce de huzurevindeki büyüklerini ziyaret ettiklerini söyledi.

"Kendi başlarına randevu alabileceklerini gösterdik"

Lise öğrencisi Gülfuz Kahraman, projeleriyle 7'den 70'e herkese bilim ve teknolojiyi sevdirmeyi hedeflediklerini belirterek, bu kapsamda yaşlılara yönelik eğitimler düzenlediklerini anlattı.

Kahraman, "İlk başta gelenler, numaraların telefon rehberine nasıl kaydedileceğini bile bilmiyorlardı. Gönüllü arkadaşlarımızla mesaj atmayı, YouTube'da bir şeyler aramayı, Google'da bir şeyler öğrenmeyi ve yanlarında kızları veya oğulları olmadan da telefonu nasıl kullanabileceklerini öğrettik. Ayrıca e-Nabız, e-Devlet gibi uygulamalar üzerinden kendi başlarına randevu alabileceklerini gösterdik. Yine 'hayırlı cumalar' ve 'selam' mesajı hazırlamayı öğrettik." diye konuştu.

Telefon kullanımını en temel seviyeden anlattıklarını belirten Kahraman, telefonu açıp kapatma, ses ve parlaklık ayarları ile yazı tipini büyütme gibi işlemler üzerinde durduklarını ifade etti.

Kahraman, bilgisayar kullanımı konusunda da destek verdiklerini anlatarak, "Birçoğu daha önce bilgisayar kullanmayı bilmediği için buna ihtiyaç da duymuyordu. Fakat verdiğimiz eğitimlerin ardından bilgisayara daha çok ihtiyaç duyuyorlar." ifadelerini kullandı.

Katılımcılara internetten yemek tariflerine ulaşma, maç izleme ve haber takip etme gibi günlük ihtiyaçlarını teknoloji aracılığıyla karşılamanın yollarını gösterdiklerini belirten Kahraman, yaşlı bireylerin teknolojiden daha fazla yararlanmalarını amaçladıklarını kaydetti.

"Telefonun bütün kullanımlarını öğrendik"

Eğitime katılan 76 yaşındaki Sezgin Şenpazar, telefonu kullandığını ancak bilmediği birçok detay olduğunu söyledi.

Şenpazar, özellikle dolandırıcılığa karşı önemli bilgiler öğrendiğini söyleyerek, "Telefonun bütün kullanımlarını öğrendik. Bildiklerimiz de vardı da detaylarını bilmiyorduk. Mesajları biliyordum, bazı kullanımları bilmiyordum onları öğrendim. Mesela o mikrofona bastığın zaman karşıya sesli mesaj gidiyor." dedi.

İnternetten yemek tariflerine ulaşmayı ve bunları telefonundaki notlar bölümüne kaydetmeyi öğrendiğini anlatan Şenpazar, eğitim sayesinde teknolojiye daha fazla hakim olduğunu belirtti.

Şenpazar, "Telefona yabancılık çekmiyoruz. Yoksa ben bir şey olduğu zaman komşuya gidiyordum. Bazı yabancı kelimeler var, yanlış yere basacağım korkusuyla para gönderemiyordum. Yeğenim geliyordu aidatlarımı öderken veya bankadan bankaya para yatırırken. Ama şimdi hani bir atasözü var, 'Kötü komşu insanı mal sahip yapar.' Denedim onu da hallettim." diye konuştu.

70 yaşındaki Hatice Öztaşcı ise öğrencilerden konum atmayı öğrendiğini, özellikle canlı konum özelliğini öğrenmesinin çok güzel olduğunu anlattı.

Telefonda kamera kullanımını öğrendiklerini anlatan Öztaşcı, "Çok güzel şeyler öğrendik. Bundan önce konum atmak veya Google ve YouTube'a bakmak çok bildiğim bir şeyler değildi. Burada çocuklardan öğrendik. Gençlerin böyle şeyleri, bizim yaşımızdakilere öğretmesi gerçekten mükemmel bir şey. Herkese tavsiye ediyorum. Bütün yaşlılara öğretsinler." şeklinde konuştu.