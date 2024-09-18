Gençlere Kutsal Topraklarda Umre Fırsatı

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Türkiye Gençlik STK'ları Platformu, gençlerin kutsal topraklara erken yaşta ziyaret gerçekleştirmelerini teşvik için "Gençlik Kutsal Topraklarda" projesini hayata geçirdi.

Platformdan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de kutsal beldelere yapılan ziyaretlerin genellikle ileri yaşlarda gerçekleştiği yönündeki algıyı değiştirmeyi hedefleyen projeyle isteyenler normalde yüksek maliyetli olan umreye daha uygun fiyatlarla gitme fırsatına sahip oldu.

Proje kapsamında gençlerin manevi gelişimlerine katkıda bulunulması ve kutsal mekanlara erişiminin kolaylaştırılması hedefleniyor.

Bu yıl 500 gençten oluşan "Gençlik Umresi" 25 Eylül'e kadar sürecek 3 ayrı kafile şeklinde planlandı.

Katılımcılar, Türkiye Gençlik STK'ları Platformuna üye kurum ve kuruluşların 18-30 yaş aralığındaki üye ve gönüllü gençlerinin yanı sıra Gençlik Liderliği Eğitim Programı (GLEP) mezunu öğrencilerinden oluşuyor.

Proje, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Hac Umre Seyahat Acentaları Derneğinin (HÜRSAD) katkılarıyla hayata geçirildi.

Bu kurumların desteği sayesinde daha fazla gencin umre ziyareti gerçekleştirmesi mümkün hale geldi.