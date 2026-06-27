Cemre Vakfı Gençlik Kampı İstanbul'da Başladı - Son Dakika
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Cemre Vakfı Gençlik Kampı İstanbul'da Başladı

27.06.2026 10:40
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Cemre Vakfı'nın gençlere çevre ve afet bilinci kazandırmak için düzenlediği İstanbul kampı, Tuzla'da başladı. Katılımcılar çevre koruma, ilk yardım ve iklim değişikliği eğitimleri alıyor. Kamplar kasıma kadar sürecek.

Cemre Vakfının, gençlerin çevre bilincini ve afet farkındalığını artırmak amacıyla düzenlediği gençlik kamplarının İstanbul ayağı, Tuzla'daki Şehit Ömer Halisdemir Gençlik Kampı'nda başladı.

Bursa'da gerçekleştirilen kampın ardından İstanbul Tuzla'daki kamp ve mesire alanında bir araya gelen gençler, çevre koruma, ilk yardım, iklim değişikliği, enerji ve su verimliliği gibi alanlarda eğitim alıyor.

Cemre Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Gökgöz, AA muhabirine, her ay farklı bir ilde gençlik kampı düzenlediklerini, yaz boyunca bunu ayda iki ile çıkaracaklarını söyledi.

Kampı geçen hafta Bursa'da yaptıklarını, bu hafta İstanbul'da olduklarını dile getiren Gökgöz, kamplarda temel seviye çevre eğitimi verdiklerini anlattı.

Gökgöz, kampların gençlerin toplumsal sorumluluk bilincine katkı sunduğunu, eğitimlerin ardından katılımcıların çevre ve afet konularında bilinçli gönüllüler haline geldiklerini ifade ederek, "Bu kamplardan sonra her gencimiz, iyi bir orman gönüllüsü, iyi bir ilk yardım eğitimi almış oluyor. Günlük hayatında, afetlerde kullanabileceği eğitimi alıyor." dedi.

Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) sürecine de değinen Gökgöz, kamplarda iklim değişikliği konusunda kapsamlı bilgilendirmelerin yapıldığını anlattı.

Gökgöz, Bakanlık uzmanlarının kamplarda eğitim verdiğini belirterek, "COP31'in ne olduğunu, ne anlama geldiğini, Türkiye'nin buna nasıl hazırlandığını anlatıyorlar. Kutuplar, iklim değişikliği, enerji verimliliği ve su verimliliğiyle ilgili tüm eğitimleri temel seviye bazında arkadaşlarımız alıyor." ifadelerini kullandı.

Vakfın çevre ve afet alanında sahada aktif çalışmalar yürüttüğünü dile getiren Gökgöz, amaçlarının gönüllülerin daha donanımlı hale gelmesini sağlamak olduğunu söyledi.

Çevre ve afetlerle alakalı birçok proje yaptıklarını anlatan Gökgöz, "Çok ciddi gönüllü sayımız var. Bu gönüllülerimizin daha iyi eğitimler vererek sahada daha etkili olmasını istiyoruz. Bu yüzden kamplarımız bizim için çok önemli." diye konuştu.

Gökgöz, gençlik kamplarının kasım ayına kadar her ay en az bir kez düzenleneceğini, Cemre Vakfı olarak COP31 sürecinde gerek denizlerde gerek gönüllülük alanında tüm desteği vereceklerini ifade etti.

Gençleri vakıf bünyesinde gönüllü olmaya davet eden Gökgöz, çevre ve iklim değişikliğiyle mücadelede gençlerin katkısının önemli olduğunu vurguladı.

Dün başlayan ve 3 gün sürecek kampta gençler, kutup araştırmaları, orman yangınları ve ilk yardım gibi konularda uzman isimlerden eğitim alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cemre Vakfı Gençlik Kampı İstanbul'da Başladı - Son Dakika

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