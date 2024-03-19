Gençlik Merkezleri ve Stadyum Açılışlarına Katılan Bakan Bak Konuştu

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Esenyurt ve Gaziosmanpaşa'da stat ile gençlik merkezi açılışına katıldı.

Bakan Bak, Esenyurt Turgut Özal Stadı ve Gençlik Merkezi ile Gaziosmanpaşa Gençlik Merkezi'nin açılış törenlerinde açıklamalarda bulundu.

Gençlik merkezlerinin öneminin altını çizen Osman Aşkın Bak, "Gençlik merkezlerinde kültürden sanata pek çok konuda eğitimler veriliyor. Sınavlara hazırlanılıyor. Çocuklarımızı gençlik merkezlerimize getirin. Onlara kişisel beceriler kazandırıyoruz. Milli teknoloji hamlesi sayesinde Türkiye uzay çağına ilerliyor. Sporu tabana yayıyoruz. Bakanlık olarak her yerdeyiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin son 22 yılda spor devrimi gerçekleştirdiğini belirten Bakan Bak, "Bu devrim çerçevesinde her yerde binlerce spor tesisi yapıyoruz ve buna devam edeceğiz. Türkiye'de çok önemli organizasyonlar gerçekleştiriliyor. 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya ile organize edeceğiz. Spor ülkesi olma yolundayız. SİHA'sını, İHA'sını ve KAAN'ını yapan, kimseye muhtaç olmayan, genç sporcu ve bilim adamlarımızla güçlü bir Türkiye geliyor." diye konuştu.

Uyuşturucuyla ve bağımlılıkla mücadeleye çok önem verdiklerine vurgu yapan Bak, spor tesisleri sayesinde çocukları kötü alışkanlarından uzak tutmayı hedeflediklerini kaydetti.

Osman Aşkın Bak, yetenek taraması sayesinde 4,5 milyon çocuğu spora yönlendirdiklerini ve "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesiyle de 10 milyon kişiye yüzme öğrettiklerini belirtti.