Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu Batman'da gençlerle buluştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu Batman'da gençlerle buluştu Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu Batman\'da gençlerle buluştu Açıklaması
04.03.2026 20:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, "10 binin üzerinde spor tesisi var. Bunların hepsi değerli genç kardeşlerimiz için.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, "10 binin üzerinde spor tesisi var. Bunların hepsi değerli genç kardeşlerimiz için." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Batman'a gelen Eminoğlu, Valiliği ziyaret etti.

Vali Ekrem Canalp ile görüşen Eminoğlu, kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardından AK Parti İl Başkanlığına geçen Eminoğlu, burada İl Başkanı Hüseyin Şansi ve partililerle bir araya geldi.

Eminoğlu, daha sonra Petrolkent Gençlik Merkezi'nde gençlerle buluştu.

Gençlerle sohbet eden Eminoğlu, Bakanlığın faaliyetlerini anlattı.

Eminoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de gençlik merkezlerinin 1923'ten 2002 yılına kadar 9 olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve gelmesiyle bu sayının 600'e çıkarıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençliğe değer veren bir lider olduğunu belirten Eminoğlu, şöyle konuştu:

"Aynı şekilde yurt sayıları 100-150 bin kapasiteden bugün 1 milyonun üzerinde bir kapasiteye ulaştı. Yurt sayısı 150'den bugün 1000'e yakın sayıya yaklaştı. Kamplar zaten hiç yoktu. 50'ye yakın gençlik kampı gençlerimize hizmet veriyor. İşte Hasankeyf'te, bu bölgede Bitlis'te, Ahlat'ta, Adana'da, Osmaniye'de kamplarımız var. 10 binin üzerinde spor tesisi var. Yüzme havuzları, olimpik havuzlar, sporcu eğitim merkezleri, olimpiyata hazırlık merkezleri, statlar, sahalar, birçok çalışma var. Bunların hepsi değerli genç kardeşlerimiz için."

Gençlerin kendilerini yaşadıkları yerde yetiştirip Türkiye'ye ve dünyaya hizmet edeceğini ifade eden Eminoğlu, vatanına, milletine, bayrağına, dinine sahip çıkan, değerlerini bilen, köklerine hakim bir gençliğin yetişmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Eminoğlu, "Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor: 'İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır.' O yüzden her birimizin hedefinde diğer insanlara faydalı olmak, diğer insanların bir müşkülünü çözmek, bir sıkıntısını gidermek olmalı. Bütün hayatımız boyunca yaşayarak kendimizi yetiştirmek, kendimizi geliştirmek, insanlığa, millete, topluma faydalı olmak noktasında da bir hareket içerisinde olmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Eminoğlu, gençlik merkezi bünyesinde bulunan Deneyap Atölyesi'ni de ziyaret etti.

Gençlerin türküler seslendirdiği program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Eminoğlu'na ziyaretinde Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, İl Gençlik ve Spor Müdürü Şafi Özperk ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi eşlik etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Enes Eminoğlu, Politika, Gençlik, Batman, Kültür, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu Batman'da gençlerle buluştu Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail, hava sahasını kademeli olarak açma kararı aldı İsrail, hava sahasını kademeli olarak açma kararı aldı
İran, Dubai’deki ABD Konsolosluğu’nu İHA ile vurdu İran, Dubai'deki ABD Konsolosluğu'nu İHA ile vurdu
Zorlu maç öncesi Sarina Wiegman’dan açıklama: Türkiye bize güvenlik teminatı verdi Zorlu maç öncesi Sarina Wiegman'dan açıklama: Türkiye bize güvenlik teminatı verdi
ABD’de İran alarmı: Uyuyan hücreler için çalışıyoruz ABD'de İran alarmı: Uyuyan hücreler için çalışıyoruz
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Avrupa cehenneme düşecek Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Avrupa cehenneme düşecek
Beşiktaş Kulübü, 123. kuruluş yıl dönümünü coşkuyla kutladı Beşiktaş Kulübü, 123. kuruluş yıl dönümünü coşkuyla kutladı
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in Gazze sözleri yeniden gündemde İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in Gazze sözleri yeniden gündemde
Kümede kalmaya çalışan Serikspor’a bir darbe de FIFA’dan Kümede kalmaya çalışan Serikspor'a bir darbe de FIFA'dan

19:59
Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk açıklama
Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama
19:21
İran’dan Türkiye’ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan’dan dikkat çeken açıklama
İran'dan Türkiye'ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan'dan dikkat çeken açıklama
19:01
İran cephesinde dikkat çeken iddia: 500’den fazla ABD askeri öldü
İran cephesinde dikkat çeken iddia: 500'den fazla ABD askeri öldü
18:39
Akaryakıt zammının önüne geçecek sistemin nasıl işleyeceği cevap buldu
Akaryakıt zammının önüne geçecek sistemin nasıl işleyeceği cevap buldu
18:31
Türkiye’ye düşen füze ile ilgili çarpıcı iddia: Hedef Güney Kıbrıs’ta bir üstü
Türkiye'ye düşen füze ile ilgili çarpıcı iddia: Hedef Güney Kıbrıs'ta bir üstü
18:16
Türkiye’den yeni İran hamlesi Büyükelçi bakanlığa çağrıldı
Türkiye'den yeni İran hamlesi! Büyükelçi bakanlığa çağrıldı
17:45
İran’dan yeni tehdit: Dünyadaki tüm İsrail büyükelçilikleri meşru hedefimiz olur
İran'dan yeni tehdit: Dünyadaki tüm İsrail büyükelçilikleri meşru hedefimiz olur
17:44
Uydu görüntüleri yayınlandı: 5 gündür İran’a saldıran İsrail ve ABD’ye büyük şok
Uydu görüntüleri yayınlandı: 5 gündür İran'a saldıran İsrail ve ABD'ye büyük şok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 20:22:50. #.0.4#
SON DAKİKA: Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu Batman'da gençlerle buluştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.