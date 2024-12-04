Gençlik ve Spor Bakanı Bak, "Halkbank Gençİz Zirvesi"nde konuştu Açıklaması

Güncel

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlere güvendiklerini ve inandıklarını belirterek, "Hayattan hiçbir zaman vazgeçmeyin. Hayallerinizin peşinden koşun. Enerjinizi asla yitirmeyin. Hayatı sevin, ülkenizi sevin. Ülkeniz için çalışmaya devam edin. Çok çalışmak zorundayız." dedi.

Bakan Bak, Türkiye'nin gençlerine ilham vermek ve onların geleceğe iz bırakacak adımlarını desteklemek amacıyla düzenlenen "Halkbank Gençİz Zirvesi"nde yaptığı konuşmada, Kasımpaşa'da doğduğunu ve Rizeli bir ailenin çocuğu olduğunu söyledi.

Eğitim hayatı hakkında gençlere bilgi veren Bak, Kasımpaşa Orbay Ortaokulu'nu birincilikle bitirdiğini, sonrasında Kabataş Erkek Lisesi'ni kazandığını, İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi'nde de lisans eğitimini tamamladığını anlattı.

Eğitimi süresince sporla da ilgilendiğini, futbol oynadığını, 16 yaşındayken takım kaptanı olarak yöneticilik yaptığını dile getiren Bak, üniversitede okurken İstanbul'da futbol hakemliği de yaptığını belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Kabataş Erkek Lisesi'nde iyi bir İngilizce eğitim aldığını, bunu üniversitede devam ettirdiğini, sonrasında yurt dışına gitmek istediğini, İngiltere'ye gitmeye karar verdiğini ve imkansızlıklar nedeniyle Londra'ya kara yoluyla gittiğini söyledi.

Eğitim masraflarını karşılamak için bir yandan Londra'da restoranda bulaşıkçılık yaptığını ve dönercide çalıştığını diğer yandan da okuluna gidip geldiğini anlatan Bak, yüksek lisans bursu için bir şantiyede inşaat mühendisi yardımcısı olarak çalıştığını da kaydetti.

Bakan Bak, bu şekilde paranın bir kısmını biriktirdiğini, kabul aldığı Nottingham Üniversitesi'ne okul ücretinin ilk taksitini ödediğini ve yüksek lisansa başladığını dile getirdi.

"Hayatınıza dokunan insanları asla unutmayın"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kasımpaşa'dan komşusu olduğunu belirten Bak, okurken ödeyemediği taksit için o dönem Refah Partisi İl Başkanlığı yapan Erdoğan'a mektup yazıp, ondan yardım istemesi üzerine Erdoğan'ın kendisine burs yolladığını söyledi.

Osman Aşkın Bak, bu süreçte hayatına dokunan insanları hiç unutmadığına dikkati çekerek, gençlere "Hayatınıza dokunan insanları asla unutmayın. Hayatınıza dokunan herkese teşekkür edin, asla unutmayın. Annenizi, babanızı, öğretmeninizi asla unutmayın." tavsiyesinde bulundu.

Siyasette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında çırak olarak yetiştiğini, 4 dönem milletvekilliği yaptığını, 65. Hükümet'te bakanlık yaptığını, şimdi de bu görevi sürdürdüğünü belirten Bak, "Gençlere güveniyoruz, sizlere inanıyoruz. Hayattan hiçbir zaman vazgeçmeyin. Hayallerinizin peşinden koşun. Enerjinizi asla yitirmeyin. Hayatı sevin, ülkenizi sevin. Ülkeniz için çalışmaya devam edin. Çok çalışmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Zor zamanların güçlü insanlar yetiştirdiğini dile getiren Bak, "Mücadeleye devam." diyerek konuşmasını tamamladı.