Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Osmaniye'de konuştu Açıklaması
Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Osmaniye'de konuştu Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Osmaniye\'de konuştu Açıklaması
06.03.2026 19:04
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Önceliğimiz özellikle gençlerimizi dijital bağımlılıktan, uyuşturucudan, içki, alkol gibi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Önceliğimiz özellikle gençlerimizi dijital bağımlılıktan, uyuşturucudan, içki, alkol gibi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak." dedi.

Bak, Osmaniye'deki programları kapsamında Vali Mehmet Fatih Serdengeçti'yi makamında ziyaret etti.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bak, daha sonra Serdengeçti ve diğer kurum müdürleriyle basına kapalı görüştü.

AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Bak, Osmaniye'nin 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar aldığını hatırlattı.

Süreç içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde deprem bölgesinde ve Osmaniye'de büyük bir inşa seferberliğinin ortaya konulduğunu dile getiren Bak, Osmaniye'de yaklaşık 16 bin konutun tamamlandığını söyledi.

İllerdeki yatırımlarının sürdüğünü belirten Bak, "Bu yatırımlar içerisinde özellikle de Osmaniye için bir öğrenci yurdu talebi vardı, onu tamamladık. 1700 kişilik öğrenci yurdu tamamlandı, açıldı. Yine bir yurt talebi de Kadirli ilçemiz için var, onu da programa koyduk. İnşallah onun da projeleri bitti, ona da başlayacağız. Yine Düziçi'nde bir yurt vardı, onu belediyeyle beraber onarımıyla ilgili çalışmaları tamamladık ve orada öğrencileri yerleştirdik." diye konuştu.

Bakan Bak, Osmaniye Stadyumu konusunda iyi bir başlangıç yaptıklarını, burayı hızlıca tamamlayarak yeni sezona yetiştirmek istediklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın spora ve tesislere önem verdiğine dikkati çeken Bak, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin dört bir yanına modern stadyumlar, tesisler, salonlar yapıldı. Kadirli için de çok amaçlı bir spor salonu talebi var. Yine Toprakkale için talep var. Arkadaşlarımızla, il başkanımızla ve vekilimizle bunu görüştük. İlave saha, halı saha talepleri var, onları da not aldık. Gençlik merkezi talebi var. Üniversitedeki bazı eksiklikler varmış. Onları da valimiz, rektörümüzle, milletvekillerimizle görüştük. Dolayısıyla yatırımlarımızı Osmaniye'ye yapıyoruz."

Bakan Bak, "Türkiye Yüzyılı" çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katkılarıyla başarılı bir sürecin yürütüldüğünü dile getirdi.

Osmaniye'ye hizmete devam edeceklerini vurgulayan Bak, "Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bizim birinci önceliğimiz özellikle gençlerimizi dijital bağımlılıktan, uyuşturucudan, içki, alkol gibi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak. Bunda da sporu etkin bir şekilde kullanmak. Sporun birleştirici gücünü, sporun etkileyici gücünü ortaya koymak." ifadesini kullandı.

Bak, bütün kitlelerin spor yapmasını, gençlerin havuzlara, spor tesislerine gelmesini istediklerini belirtti.

Osmaniye'de yarı olimpik havuzu talebinin de yerine getireceğini dile getiren Bak, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında AK Parti iktidarı döneminde Türkiye'de yaklaşık 700'e yakın yüzme havuzu yapıldığını, 100-150'sinin inşaatının devam ettiğini, 12 milyona yakın kişiye de yüzme öğrettiklerini dile getirdi.

Bak, ramazanda sahada olduklarını, iftar ve sahur programlarıyla vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirtti.

Güçlü Türkiye için hep beraber çalışacaklarına dikkati çeken Bak, şunları kaydetti:

"Millet olarak en zor şartlar altında dahi olsa kenetlenerek, bir araya gelerek birlikte neleri başarabileceğimizi tüm dünyaya gösterdik. 6 Şubat depreminin altından bizim ülkemiz dışında, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliği dışında kolay kolay altından kalkacak bir yapı, bir ülke yok. O yüzden milletimizin desteği ve iradesiyle yeniden inşa kampanyası gerçekleştirildi ve deprem bölgesinin yaraları sarıldı. Bu milletimizin gücü. Yine milletimizin ferasetiyle bölgede güçlü bir ülke olduğumuzu hızla ilan ediyoruz. Savunma sanayisindeki yatırımlar daha önce yüzde 20 oranındayken yüzde 80'lere çıktı. Bu yapılan hamlelerin, yatırımların ne kadar doğru ve önemli olduğunu görüyorsunuz. Etrafımız ateş çemberi. O yüzden güçlü bir savunma sanayisine, orduya ve iç cepheyi tahkim etmeye önem vermemiz lazım. Bununla ilgili hem Cumhurbaşkanı'mızın hem Devlet Bahçeli'nin söylemleri ortada. O yüzden bir olacağız, birlikte olacağız, beraber olacağız, güçlü Türkiye olacağız."

Bakan Bak, stat açılışı için eylülde Osmaniye'de olmayı planladıklarını belirtti.

Buradaki programın ardından Bak, Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet'i ziyaret etti, daha sonra depremde hasar alarak yıkılan ve yapımına yeniden başlanan 7 Ocak Stadyumu inşaatında incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA

Osman Aşkın Bak, Politika, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Osmaniye'de konuştu Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
