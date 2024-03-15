Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bahçeşehir Spor Merkezi'nin açılışını yaptı - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bahçeşehir Spor Merkezi'nin açılışını yaptı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bahçeşehir Spor Merkezi\'nin açılışını yaptı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Başakşehir'de yer alan Bahçeşehir Spor Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan ve vatandaşlar da katıldı. Bakan Bak, konuşmasında gençlerin spor tesislerinden faydalanmasını teşvik ederek, Türkiye'nin sporcularını gururla izleyeceğini belirtti. Başkan Kartoğlu ise Başakşehir'in Avrupa'da adını duyurduğunu ifade etti.

15.03.2024 15:31
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yenilenen Bahçeşehir Spor Merkezi'nin açılışını yaptı.

Başakşehir 2. Kısım Mahallesi'nde yer alan spor merkezinin açılışına Bakan Bak'ın yanı sıra Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan ve vatandaşlar katıldı.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Başakşehir deyince akla gençlik geliyor. Burada genç bir başkan var. Gençlerle güzel bir süreç yürütüyor. Gençlik merkezindeki çalışmalarını takip ediyoruz. Gençlik festivalleri bizi mutlu ediyor. Başakşehir'le bakanlık olarak ortak programlar yürütüyoruz. Buradaki tesis yenilendi. Bizim bakanlık olarak en önemli görevimiz bağımlılıkla, kötü alışkanlıklarla mücadele etmek. Bunun için tüm herkesi yaptığımız spor tesislerine davet ediyoruz. Anne, babalar çocuklarını buralara getirsinler, buralar her şeyiyle ücretsiz. Okul sporlarına da büyük yatırımlar yapıyoruz. İstanbul'daki okullarda spor kulüpleri kurduk. Bunların arkasında spor devrimi yaşanması var. Dünya çapında yapılan spor tesisleriyle, sahalarıyla ve pek çok tesisiyle spor devrimi yaşanıyor. Bize düşen salonları doldurup olimpiyatlarda bayrağımızı göndere çekecek sporcuları yetiştirmek. Bunun için yerel yönetimlerle çalışmalar yürütüyoruz. Başakşehir'de başkan güzel çalışıyor, biz de onu destekliyoruz. Gençlerimizin bu tesislerden faydalanmasını sağlıyoruz. Bize projeler getiriyor, binlerce sporcunun yetişeceği bir tesisi yeniden düzenleyip daha üst kalitede bugün hizmete sokacağız." diye konuştu.

Bak: " Türkiye'nin sporcularını gururla izleyeceğiz"

Türkiye'nin her alanda güçlü bir spor ülkesi olmaya başladığını söyleyen Bakan Bak, şunları kaydetti:

"Türkiye çapında 700'e yakın havuzlar yaptık, 10 bin çocuğumuz yüzme öğrendi. Başakşehir'de çok havuz var. Bu çocukların yüzme öğrenmesi çok önemli. Yetenek taramasıyla ilkokullardaki çocukları değişik spor dallarına yönlendirdik. Her haliyle bir spor devrimi yaşanıyor. Türkiye'nin sporcularını gururla izleyeceğiz. Paris Olimpiyatları'nda sporcularımız İstiklal Marşımızı çaldıracak inşallah. 15 gün önce güreşçilerimiz Avrupa şampiyonu oldu, tekvandoda dünya şampiyonu olduk. Haltercilerimiz, okçularımız, jimnastikçilerimiz... Her alanda güçlü bir spor ülkesi Türkiye geliyor. Benden önceki bakan arkadaşımız da yatırımlar yaptı. Her şeyin talimatını da sayın Cumhurbaşkanımız verdi, bizleri yönlendiriyor. Her alanda gençlerle spor ve kültür imkanı sunacaksınız diyor. "Türkiye Yüzyılı" gençlerin, sporun yüzyılı olacak. Her şeyiyle gençlerin emrindeyiz. Bu tesisin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Yenilerini bekliyoruz, size güveniyoruz. 31 Mart'ta da Yasin başkan diyoruz. İstanbul muradına ersin, Murat Kurum gelsin diyoruz. Tatil yapan değil çalışan başkan gelsin, eserler üreten başkan gelsin diyoruz. Ak Parti demek gerçek belediyecilik demek, eser siyaseti ve hizmet demek. İnşallah 1 Nisan'da İstanbul da muradına erecek diyorum."

Yasin Kartoğlu: "Başakşehir namını Avrupa'ya taşımış oldu"

Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Her şey Başakşehirli'ye ve Başakşehir'e yakışan şekilde olmalı. Burası 10 bin metrekare, içinde birçok spor ve sosyal alanın olduğu dev bir kompleks. Gezince muhteşem olmuş diyeceksiniz, buna inanıyorum. Devler gibi projeler için karıncalar gibi çalışıyoruz. Başakşehir birçok alanda merkez olma yolunda ilerliyor. Avrupa başkenti yarışmasında üst üste iki kez finale kaldık. Başakşehir namını Avrupa'ya taşımış oldu. Başakşehir için gerekirse her gün açılış yaparız." ifadelerini kullandı.

Uğur Turan: "Başkan mekanları inşaa etmiyor, ihya da ediyor"

Kaymakam Turan, başkan Kartoğlu'nun Başakşehir için çok çalıştığını kaydederek, "Başkan mekanları inşaa etmiyor, ihya da ediyor. Sayın valimiz 2 gün önce geldiğinde 'Başakşehir'e geldiğimde mutlu oluyorum. Burada ben bir şey demeden yapan insanlar var' dedi." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bahçeşehir Spor Merkezi'nin açılışını yaptı - Son Dakika

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