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Gençlik ve Spor Bakanı Sarıkamış Şehitleri'ni Anma Programında Kardan Heykellerin Açılışını Yaptı - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanı Sarıkamış Şehitleri'ni Anma Programında Kardan Heykellerin Açılışını Yaptı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sarıkamış Şehitleri'ni anma programı kapsamında yapılan 'Kardan Heykeller'in' açılışını, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'la gerçekleştirdi. Bakan Bak, konuşmasında tarihi olayları gençlere aktarmanın önemini vurgulayarak, şehitlerin hatıralarını anımsatmanın amaçlandığını belirtti. Heykellerin açılışında Türk Hava Kurumu'na bağlı paramotorla pilotlar gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Sarıkamış Şehitleri\'ni Anma Programında Kardan Heykellerin Açılışını Yaptı
06.01.2024 - 17:36,
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sarıkamış Şehitleri'ni anma programı kapsamında yapılan "Kardan Heykeller'in" açılışını, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'la gerçekleştirdi.

Sarıkamış Kayak Merkezi'ndeki 200 kamyon karla yapılan heykellerin açılışında konuşan Bakan Bak, "Bizim için, tarihi olayları, vatanın savunmasını gençlerimize gelecek nesillere aktarmak çok önemli. Bakanlık olarak Türkiye'nin dört bir yanından gençleri buraya getiriyoruz. Amacımız Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde gelecek nesillere, bu vatan uğruna şehit düşenlerin hatıralarını anımsatmak. Bu kapsamda gençlerimizi pek çok organizasyona götürüyoruz. Destansı kahramanlıkları gençlerimize anlatıyoruz. Bu topraklarda şehitlerimizin izleri var. Yaklaşık 10 gün önce terörle mücadelede 12 şehidimiz oldu. Onlar bizim bir parçamız. Şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmamız lazım. Güçlü bir Türkiye var." ifadelerini kullandı.

Bakan Bak emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu heykeller üniversitemizin hocaları ve öğrencileri tarafından yapıldı. 200 kamyon kar taşındı. Her yıl yapıyoruz. Yürüyüşün yapıldığı yerde de var." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Gençlik ve Spor Bakan Bak ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, heykellerin açılışını yaptı. Heykellerini açılışı sırasında Türk bayrağı ve Atatürk posteri taşıyan Türk Hava Kurumu'na bağlı paramotorla pilotlar gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Gençlik ve Spor Bakanı Sarıkamış Şehitleri'ni Anma Programında Kardan Heykellerin Açılışını Yaptı - Son Dakika


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