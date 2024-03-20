Güncel

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Üsküdar Belediyesi Gençlerle İftar Buluşması'na katıldı.

Buluşmada Bakan Bak'ın yanı sıra Üsküdar Belediyesi Başkanı Hilmi Türkmen de yer aldı. İftarda Bakan Bak ile Türkmen, gençlere yemek servisinde bulundu.

Yemek servisinden sonra gençlere seslenen Bakan Bak, "Sizlere güveniyoruz. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Bakanlık olarak her zaman hizmetinizdeyiz. Hilmi Başkana da çok teşekkür ediyorum. Açtığı kütüphanelerle ve kafelerle gençlerle iç içe oluyor. Çok güzel işler yapıyor. Sizlere sınavda ve hayatta başarılar diliyorum. Hayallerinizin peşinden koşun. Sizin yaşınızdayken restoranlarda çalışırdım. Çalışmanın sonu yok. Hedeflerimiz ve güçlü Türkiye için çalışmak zorundayız. Sayın Cumhurbaşkanımız gençlere çok değer veriyor. Spora ve gençlik yatırımlarına ciddi yatırımlar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.