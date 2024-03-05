Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençleri Zararlı Alışkanlıklardan Korumak İçin 3 Milyon Etkinlik Düzenledi

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından gençlerin başta madde bağımlılığı olmak üzere tüm zararlı alışkanlıklardan korunması amacıyla gençlik merkezlerinde, spor tesislerinde ve GSB yurtlarında yaklaşık 3 milyon etkinlik düzenlendi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bağımlılıkla Mücadele Eylem Planı (2018-2023) çerçevesinde 2 milyon 950 bin 462 etkinlik gerçekleştirildi. Bu etkinliklere toplam 35 milyon 381 bin 462 genç katıldı.
Söz konusu eylem planı çerçevesinde bakanlık bünyesinde görev yapan personele Bağımlılıkla Mücadele ve Farkındalık Eğitimi de verildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bilindiği üzere 'Yeşilay Haftası'ndayız. En önemli hedeflerimizden birisi bağımlılıkla mücadele. Sportif, sosyal ve kültürel faaliyetleri, gençlerimizin zamanlarını daha verimli geçirmeleri için birer önleyici, koruyucu araç olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.
Bak, her bir gencin çok kıymetli olduğunu vurgulayarak, "Spor kültürüyle yetişen, sporcu beslenmesini yaşam standardı haline getiren gençler, çocuklar ilerde ruhen de fiziken de daha güçlü bireyler oluyorlar. Kendine, yaşam tarzına özen gösteriyor. Bu sebeple de her türlü zararlı alışkanlıklardan uzak durmayı seçiyor." değerlendirmesinde bulundu.
Gençlerin en çok boşta kaldıkları zamanlarda hataya düşebileceklerini, dolayısıyla da ailelere büyük iş düştüğünü belirten Bakan Bak, şöyle devam etti:
"Çocuklarınızın serbest zamanlarını etkin ve verimli kullanmalarını sağlayın, onlara yol gösterin, yol açın. Spor sahalarına, spor kulüplerine, yüzme havuzlarına götürün. Yine önemli bir önleyici araç olarak gördüğümüz gençlik merkezlerimizin kapıları gençlerimize sonuna kadar açık. Gelin, kendinize bir uğraş edinin. Kendinizi tanıyın, yeteneğinizi görün. Unutmayalım ki önleyici faaliyetler iyileştirmekten daha kolay."
Sokaktan Spora Projesi
Gençlik ve Spor Bakanlığının "Sokaktan Spora Projesi"ni de değerlendiren Bakan Osman Aşkın Bak, dezavantajlı gruplara değindi.
Projenin özellikle Ankara'nın Altındağ, Mamak gibi semtlerinde bulunan ve risk altındaki gençlere yönelik bir çalışma olduğunu ifade eden Bak, hedefin ekonomik durumu iyi olmayan spor alanında yetenekli ama keşfedilmemiş gençler olduğunu belirtti.
10 spor branşında 3 binden fazla gence ulaşılan projede, 500 gencin de sporcu lisansı aldığına işaret eden Bak, şunları kaydetti:
"Bu çocukların kimi beden eğitimi dersinde, kimi sokakta, kimi mahallesinde top oynarken tespit edildi ve yetenekleri doğrultusunda spora yönlendirildi. Uzman antrenörler ve eğitmenler eşliğinde eğitim almaya başladılar. Proje kapsamında ulaşılıp şampiyonluk yaşayan, büyük kulüplere kazandırılan, derece kazanan gençler de oldu. Bu çocuklar hem ailelerine hem de ülkemize kazandırıldı. Dezavantajlı olarak saydığımız o yerlerden artık spor kültürü oluşmuş, ayağı yere sağlam basan dipdiri bir gençlik geliyor. Amacımız bu projeyi 81 ilde yaygınlaştırmak."
Son Dakika › Güncel › Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençleri Zararlı Alışkanlıklardan Korumak İçin 3 Milyon Etkinlik Düzenledi - Son Dakika
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