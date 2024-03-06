Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov'u ağırladı.
Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov'u askeri törenle karşılamış, Genelkurmay Karargahında bir görüşme gerçekleştirmiştir."
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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda oyuncular koşu ve kısa pas çalışması yaptı. Ağrısı olan Varesanovic çift kale maçta yer alırken, sakatlıkları devam eden Laine ve Benhur Keser ise çalışmada yer almadı. Rize temsilcisi, hazırlıklarını tamamlayarak maç için İstanbul'a gidecek.
İpekyolu Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlediği seminerde, farklı meslek gruplarında çalışan kadın konuşmacılar tarafından başarı hikayeleri anlatıldı. Lise öğrencilerinin ilgi gösterdiği seminerde, öğrencilere kariyer seçenekleri hakkında bilgi verildi ve gelecek hedeflerine ulaşabilmeleri için çaba göstermeleri gerektiği vurgulandı. Seminer sonunda katılımcılara günün anlam ve önemine ait hediyeler verildi.
Trabzon Üniversitesi'nde düzenlenen panelde, bağımlılıkla mücadele konusunda kurumlararası işbirliği vurgulandı. Panelde, bağımlılıkla mücadelede arz ve talep, danışmanlık ve tedavi, iletişim ve koordinasyonun önemi konuları ele alındı.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Silivri'de yaptığı konuşmada, İstanbul'un son 5 yılının tahribat dönemi olduğunu belirterek, mevcut İBB yönetiminin başardığı eserleri eleştirdi. Kurum, ayrıca İmamoğlu'nun kadınlara yönelik ayrıştırıcı dilini reddettiğini ve CHP zihniyetinin değişmeyeceğini söyledi. Silivri'ye metrobüs ve halk plajları yapacaklarını da açıkladı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, virajı alamayan bir tır devrildi. Kazada tırın sürücüsü olan Ömer Doğan hayatını kaybetti. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle Doğan'ın cansız bedeni çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Muş'ta yaşayan dekoratif el sanatları usta öğreticisi Mükerrem Sur, çevresinden topladığı kartonlardan yaptığı resimlerle sıfır atığa dikkati çekmek amacıyla sergi açtı. Sur'un 6 ay boyunca topladığı kartonlardan yaptığı 32 resim, Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Muş Valisi Avni Çakır'ın eşi Bahar Çakır, açılışta Sıfır Atık Projesi'nin önemine vurgu yaparak Sur'a teşekkür etti.
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