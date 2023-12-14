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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Çıldıroba Üs Bölgesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Çıldıroba Üs Bölgesi'ni ziyaret etti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kilis'te bulunan Çıldıroba Üs Bölgesi'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında inceleme ve denetlemelerde bulunan Gürak, birlik komutanlarıyla uzaktan görüntülü görüşme yaparak personele hitap etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Çıldıroba Üs Bölgesi\'ni ziyaret etti
14.12.2023 - 19:35,
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kilis'te Suriye'nin sıfır noktasındaki Çıldıroba Üs Bölgesi'ni ziyaret etti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak beraberinde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile 14 Aralık'ta, 2'nci Ordu Komutanlığı ziyaretinden sonra Çıldıroba Üs Bölgesi'ne geçmiş, inceleme ve denetlemelerini müteakip birlik komutanları ile uzaktan görüntülü görüşme gerçekleştirmiş ve personele hitap etmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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