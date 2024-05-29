Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Libya Genelkurmay Başkanı ile görüştü - Son Dakika
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Libya Genelkurmay Başkanı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Libya Genelkurmay Başkanı ile görüştü

Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük planlı tatbikatlarından EFES-2024 kapsamında Türkiye'ye gelen Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

29.05.2024 16:37
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ile görüştü.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak'ın, Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük planlı tatbikatlarından EFES-2024 kapsamında Türkiye'ye gelen Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ile ikili görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Libya Genelkurmay Başkanı ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Libya Genelkurmay Başkanı ile görüştü - Son Dakika
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