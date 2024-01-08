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Gerçek Gündem Editörü Furkan Karabay Adli Kontrol Şartıyla Tahliye Edildi - Son Dakika
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Gerçek Gündem Editörü Furkan Karabay Adli Kontrol Şartıyla Tahliye Edildi

Terörle mücadelede görev almış kişiyi hedef gösterme suçundan tutuklanan Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay, itiraz üzerine dosyayı inceleyen asliye ceza mahkemesi tarafından, adli kontrol uygulanarak tahliyesine karar verildi. Karabay'ın tutukluluğuna yapılan itirazın reddedilmesi üzerine dosya İstanbul 26. Asliye Ceza Mahkemesine sunuldu ve mahkeme, yurtdışına çıkış yasağı ve haftada bir kez imza atma şartlarıyla Karabay'ın tahliyesine hükmetti.

Gerçek Gündem Editörü Furkan Karabay Adli Kontrol Şartıyla Tahliye Edildi
08.01.2024 - 13:42,
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Yaptığı bir haber nedeniyle "Terörle mücadelede görev almış kişiyi hedef gösterme" suçundan tutuklanan Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay, itiraz üzerine dosyayı inceleyen asliye ceza mahkemesi tarafından, adli kontrol uygulanarak tahliyesine karar verildi.

Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay hakkında, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın Hakimler ve Savcılar Kurulu'na gönderdiği mektupla kamuoyu gündemine gelen Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun'un 'iftira' ve 'hakaretten' suç duyurusunda bulunmuştu.

Hakkındaki tebligatı almak üzere karakola çağrılan ve burada gözaltına alınan Furkan Karabay, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde savcıya verdiği ifadenin ardından 29 Aralık'ta  İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliğince, "Terörle mücadelede görev almış kişiyi hedef gösterme" suçundan tutuklanmıştı. Karabay'a adliyede kelepçe takılması da tepki çekmişti.

Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'ne gönderilen Karabay'ın tutukluluğuna itiraz edildi ancak sulh ceza hakimliği 3 Ocak'ta itirazı reddetti. Bunun üzerine dosya nöbetçi mahkeme olan İstanbul 26. Asliye Ceza Mahkemesine sunuldu ve mahkeme bugün, yurtdışına çıkış yasağı ve haftada birkez imza şeklindeki adli kontrol şartlarıyla Karabay'ın tahliyesine karar verdi.

Kaynak: ANKA
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