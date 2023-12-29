Gerçek Gündem Editörü Furkan Karabay Tutuklandı

Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay, savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), gazeteci Furkan Karabay'ın kelepçeli fotoğrafını paylaştı.

Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay, geçtiğimiz günlerde İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın Hakimler ve Savcılar Kurulu'na gönderdiği mektupla kamuoyu gündemine gelen Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun'un 'iftira' ve 'hakaretten' suç duyurusunda bulunması üzerine evinden gözaltına alınmıştı. İstanbul Çağlayan Adliyesi'ndeki ifade işlemleri tamamlanan Karabay adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Karabay, dün hakkındaki tebligatı almak için karakola çağrıldığı sırada gözaltına alınarak Vatan Emniyet'teki Terörle Mücadele Şubesi'ne (TEM) götürüldü. Karabay'ın İstanbul Adliyesi'nde mahkeme tutanaklarına yansıyan rüşvet iddialarını haberleştirmesi nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi.

Hakkındaki tebligatı almak üzere karakola çağrılan ve burada gözaltına alınan Furkan Karabay, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde savcıya verdiği ifadenin ardından bugün tutuklandı.

TGS, Karabay'ın kelepçeli fotoğrafını paylaştı. TGS'nin X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"KARABAY'IN TUTUKLANMASI, YARGIDAKİ YOZLAŞMANIN GELDİĞİ NOKTANIN KANITIDIR"

"Bugün bir gazeteci daha tutuklandı. Gerçek gündem muhabiri Furkan Karabay aleni bir duruşma tutanağını haberleştirdiği için cezaevinde. Karabay'ın tutuklanması, yargıdaki yozlaşmanın geldiği noktanın kanıtıdır. Meslektaşımız cezaevinden çıkacak ve gözdağına boyun eğmeyip bu yozlaşmanın haberini yapmaya devam edecek. Gazetecilik suç değildir."