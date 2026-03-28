Gercüş'te Trafik Kazası: 5 Yaralı

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobilin yol kenarına yuvarlanması sonucu 3'ü ağır, 5 kişi yaralandı.

Kaza, 18.00 sıralarında Gercüş-Batman kara yolunun Yassıca köyü mevkisinde meydana geldi. Gercüş yönünden Batman istikametine ilerleyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 GJM 29 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarına yuvarland. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde yaralanan 5 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Remziye ÖNER/GERCÜŞ (Batman),