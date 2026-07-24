Geri adım atmadı! Herkes Köfteci Yusuf'un dükkanlarına astığı yazıyı paylaşıyor - Son Dakika
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Geri adım atmadı! Herkes Köfteci Yusuf'un dükkanlarına astığı yazıyı paylaşıyor

Geri adım atmadı! Herkes Köfteci Yusuf\'un dükkanlarına astığı yazıyı paylaşıyor
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Türkiye genelindeki tüm şubelerine evcil hayvan girişini yasaklayan Köfteci Yusuf'un işletmelerine astığı uyarı yazısı yeniden gündem oldu.

Ünlü restoran zinciri Köfteci Yusuf’un şubelerine evcil hayvan girişini yasaklamasıyla başlayan tartışmalar devam ediyor. Sosyal medya kullanıcılarının sık sık gündeme taşıdığı konu son olarak dükkanlara asılan yazı ile gündeme geldi. 

HERKES ASILAN YAZIYI PAYLAŞIYOR 

Dükkanlara asılan yazıda "Sevgili Misafirlerimiz; sizleri restoranımızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Evcil hayvanlar, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası ve onlara olan sevgiyi çok değerli buluyoruz. Ancak sağlığınız, konforunuz ve hijyen sunmak adına evcil hayvanların içeri alınmadığını bildirmekle yükümlülükteyiz. Bu karar, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun gereklilikleri doğrultusunda alınmıştır. Sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı bizim için her şeyden önemli. Anlayışınız için teşekkür eder, dostlarımızla açık alanlarda geçireceğiniz keyifli anlar dileriz" ifadeleri yer aldı. 

BAKANLIK DURUMA EL ATIYOR

Öte yandan tartışmalar devam ederken bir kesim karara hijyenik gerekçelerle tam destek verirken, hayvanseverler ise duruma tepki göstererek restoran ve kafe gibi alanlarda bu kısıtlamanın esnetilmesi gerektiğini savunmuştu. Mevcut yasalara göre evcil hayvanların bu tarz işletmelere girip giremeyeceği kararı tamamen restoran sahiplerinin inisiyatifindeydi. Ancak Tarım ve Orman Bakanlığı’nın devreye girmesiyle bu durum tamamen değişiyor.

HEM İÇ HEM DE DIŞ ALANLARA "TAM" KISITLAMA GELİYOR

Gıda güvenliği ile üretim hijyen standartlarını belirleyen yasalara eklenmesi planlanan yeni taslak çalışma, evcil hayvanların gıda satışı yapılan yerlere erişimine tamamen son vermeyi hedefliyor.

Bakanlığın yeni yasama döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunmayı planladığı taslak yasalaşırsa:

  • İşletmeler, artık müşteri kabul ettikleri hem iç hem de dış alanları (bahçe, teras vb.) hayvanların kullanımına açamayacak.
  • Evcil hayvan kabul edip etmeme kararı işletmenin inisiyatifine bırakılmayacak.
  • Yasak kurallarına uymayan ve işletmesinde evcil hayvan barındıran şirketlere idari para cezası kesilecek.

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Geri adım atmadı! Herkes Köfteci Yusuf'un dükkanlarına astığı yazıyı paylaşıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Geri adım atmadı! Herkes Köfteci Yusuf'un dükkanlarına astığı yazıyı paylaşıyor - Son Dakika
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