Geri dönüşümü konu alan kitabı 9 yaşındaki Elif Dolu kaleme aldı - Son Dakika
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Geri dönüşümü konu alan kitabı 9 yaşındaki Elif Dolu kaleme aldı

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Geri dönüşümü konu alan kitabı 9 yaşındaki Elif Dolu kaleme aldı
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Gaziantep'te yaşayan 9 yaşındaki Elif Dolu, atıkların yeniden değerlendirilmesini konu edinen 'Oniks ve Geri Dönüşüm Hazineleri' adlı kitabı kaleme aldı. Dolu, kitabında geri dönüşümün önemini eğlenceli bir hikayeyle anlatmak istediğini belirtti.

GAZİANTEP'te küçük yaşlarından beri okumaya ilgi duyan Elif Dolu (9), kendi kitabını yazdı. 'Oniks ve Geri Dönüşüm Hazineleri' adlı kitabında, atıkların yeniden değerlendirilerek doğaya kazandırılabilecek birer hazine olduğuna değinen Dolu, "Kitabımda geri dönüşümün önemini eğlenceli bir hikayeyle anlatmak istedim" dedi.

Kentte yaşayan Elif Dolu, kitap sevgisini yazarlığa dönüştürüp, kaleme aldığı 'Oniks ve Geri Dönüşüm Hazineleri' adlı kitabıyla, yaşıtlarına ve yetişkinlere geri dönüşümün önemini anlatıyor. Kitaplarla büyüyen ve bu sevgisini yazarlığa taşıyan Dolu, eseriyle atıkların çöp olmadığına ve yeniden doğaya kazandırılabileceğine dikkat çekti.

'İLK ARKADAŞIM, KİTAPLAR OLDU'

Elif Dolu, okurları bilinçlendirmek için geri dönüşümü konu olarak seçtiğini anlatarak, "Kitaplarla bebekliğimde tanıştım. İlk arkadaşım kitaplar oldu. Kitap okumayı her zaman çok sevdim. Evde bir sürü defterim vardı. Değerlendirmeliyim, diye düşündüm ve kitap yazmaya karar verdim. Sadece macera, eğlence veya oyun olsun istemedim. Kitabımın bilgilendirici bir yanının da olmasını istedim. Bilinçlendirmek istediğim konuyu geri dönüşüm olarak seçtim. Çünkü haberlerde geri dönüşümün çok önemli olduğunu gördüm. Kitabımda da atıkların birer çöp değil hazine olduğunu anlattım. Ufak ufak notlar alıyordum ama daha profesyonel yazmak için eğitim almam gerektiğini biliyordum. Ailem de beni bu konuda destekledi. İlk olarak belediyeye bağlı bir kütüphanede yazarlık atölyesine gittim. Daha sonrasında bir öğretmenden yüz yüze ve çevrim içi yaratıcı yazarlık dersleri aldım. Aldığım eğitimler doğrultusunda kitabımın taslağını oluşturdum. Sonrasında düşüncelerimi ve taslağımı editörüme gönderdim. Kitaptaki resimleri de kendim çizmek istedim. İlk önce avatar olarak çizdim. Yayınevim bu çizimleri yapay zeka ile düzenledi. Kitabın her yerinde emeğimin olması çok güzel hissettiriyor. Ailem, arkadaşlarım ve öğretmenlerim benimle gurur duyuyor" dedi.

'HEDEFİM KİTABIMIN SERİSİNİ ÇIKARMAK'

Kitabında geri dönüşümü eğlenceli dille aktarmak istediğini söyleyen Dolu, geri dönüşüm kutularına değerli taşların adlarını koyduğunu belirterek, "Aslında başından beri hedefim yazar olmaktı. Annem, babam ve kardeşlerim de beni her zamam destekledi. Şimdiki hedefim kitabımın devamını yazmak. Serisinin çıkmasını istiyorum. Çöp diye attığımız şeyler geleceğimiz için birer hazinedir. Mesela bir plastik şişeyi 'Aman bir taneden ne olacak' diye doğada atabiliyorsunuz ama herkes bu düşünceyle atarsa dünyamız kirleniyor. O yüzden kimsenin atmaması gerekiyor. Kitabımda bunu anlatmaya çalıştım. Benim gibi çocukları bilinçlendirmek için bunu eğlenceli bir hikayeyle anlatmaya çalıştım. Kitabımın adı Oniks ve Geri Dönüşüm Hazineleri. Elif, Can ve arkadaşları bir geri dönüşüm projesi başlatarak tüm kasabayı seferber ediyor. Belediyenin de yardımıyla kasabamız tertemiz oluyor. Oniks de bir değerli taş. Atıkların çöp değil de geri dönüşüm için bir hazine olduğunu bu şekilde anlattım. Bir sonraki kitabımda komposttan bahsetmeyi düşünüyorum" diye konuştu.

'BU KADAR ERKEN YAŞTA KİTAP YAZACAĞINI DÜŞÜNMEMİŞTİK'

Elif'in annesi Nurgül Dolu, şunları söyledi:

"Elif'e kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için bebekliğinden beri ona kitaplar okuduk. Kitap okumak, kişisel gelişimde çok etkili oldu. Elif, okuma yazmayı öğrendiğinden beri küçük küçük notlar alıyordu. Notları birleştirip resimler ekleyerek kendi kitaplarını oluşturuyordu. Elif küçük hikayeler yazmaya başladıktan sonra biz onu desteklemek adına ders almasını uygun gördük. Kendi yazıyordu evet ama kitap çıkarmak istiyorsa eğitimini almalı diye düşündük. Hem yüz yüze hem de çevrim içi eğitim alacağı bir öğretmenle anlaştık. Öğretmeni Elif'e kitap yazmanın püf noktalarını ve yaratıcı yazarlık üzerine eğitimler verdi. Sonrasında sınava girdi ve sertifikasını aldı. Bu işi yapacaksa daha da ileri seviye eğitimler alarak hakkıyla yapması gerekiyor. Elif doğduğundan beri bilinçli bir çocuk. Bebekken bile her verdiğimiz komutu anlıyordu. Bu yaşta bu çocuk bunları anlar mı demeden ona kitaplar okuduk, rengini sayısını gösterdi. Yürütecinde, banyoda bile kitaplarla ilgilendi. Bilişsel olarak anlayabildiğinin farkındaydık. Farklı bir çocuk olduğunu biliyorduk. Bu kadar erken yaşta kitap yazacağını düşünmemiştik ama bir gün kitap yazacağını biliyorduk" dedi.

Kaynak: DHA
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