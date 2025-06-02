Germencik'te 35 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde, yasa dışı yollarla yurda giren 35 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Aydın- İzmir Otoyolu Selatin Tüneli yakınlarına park edilen kamyonette 35 düzensiz göçmen tespit edildi.
B.Ö. adlı sürücünün kaçtığının söylenmesi üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
İzmir'de, Buca İlçe Jandarma Komutanlığına giderek kamyonetinin çalındığı ihbarında bulunan B.Ö, gerekli araştırmanın sonunda gözaltına alındı.
Göçmenler hakkında işlem başlatılırken, adliyeye sevk edilen B.Ö. insan kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklandı.
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