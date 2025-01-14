Sinop'un Gerze ilçesinde "Genç Seda Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" il finali gerçekleştirildi.
Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen yarışmada, dereceye giren öğrenciler belirlendi.
Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı programda, dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim ederek, çeşitli hediyeler verdi.
Programa, İlçe Müftüsü Mustafa Aktaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz Ceylan, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Karaman, Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Nazım Aksu ve öğrenciler katıldı.
Son Dakika › Güncel › Gerze'de Kur'an Okuma Yarışması Finali - Son Dakika
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