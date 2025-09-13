Gerze'de Motosiklet Kazası

Sinop'un Gerze ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi yaralandı.
E.S. idaresindeki 57 ABR 659 plakalı motosiklet, Gençlik Caddesi'nde devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaranan sürücü sağlık ekiplerince Gerze Devlet Hastanesine kaldırıldı.
