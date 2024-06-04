Geyik su kanalına düştü, böyle koştu Kurtarılan geyik, doğaya salındı - Son Dakika
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Geyik su kanalına düştü, böyle koştu Kurtarılan geyik, doğaya salındı

Bolu'da su iletim kanalına düşen bir geyik, yetkililerin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı. Geyik, özel ekipmanlar kullanılarak sudan çıkarıldıktan sonra sağlık durumu iyi olduğu tespit edildi. Bir süre gözetim altında tutulan geyik, doğal yaşam alanına geri bırakıldı.

04.06.2024 14:15
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Geyik su kanalına düştü, böyle koştu

Kurtarılan geyik, doğaya salındı

BOLU - Bolu'da dengesini kaybederek su iletim kanalına düşen geyik, yetkililerin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, Seben Hoçaşköyünde Cevizli Dere Hidroelektrik Santrali su iletim kanalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geyik doğal yaşam alanında gezinirken dengesini kaybedip su iletim kanalına düştü. Geyiğin zor durumda olduğunu fark eden köylüler, hemen Orman Genel Müdürlüğü'ne haber verdi. İhbar üzerine hızlıca harekete geçen milli parklar ekibi, olay yerine intikal etti.

Yetkililer, geyiği kurtarabilmek için zamanla yarıştı. Ekiplerin kurtarma operasyonu başarıyla tamamlandı. Geyik, özel ekipmanlar kullanılarak dikkatlice sudan çıkarıldı ve güvenli bir alana taşındı.

Kurtarılan geyiğin sağlık durumu, veteriner hekimler tarafından yapılan kontroller sonucu iyi olduğu tespit edildi. Veteriner hekimler, geyiğin strese girmemesi için özel bir bakım programı uygulayacaklarını belirtti. Geyik, kısa bir süre gözetim altında tutulduktan sonra doğal yaşam alanına geri bırakıldı. Geyiğin kanalda koştuğu anlar vatandaş kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

Sudan, Bolu, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Geyik su kanalına düştü, böyle koştu Kurtarılan geyik, doğaya salındı - Son Dakika

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