Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman, eşine yapılan muameleyi paylaştı - Son Dakika
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Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman, eşine yapılan muameleyi paylaştı

Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman, eşine yapılan muameleye ilişkin tutanağı sosyal medya hesabından paylaştı. Hukuki süreç başladı, takipçisiyiz.

02.09.2024 13:36
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(İSTANBUL) - Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman, geçen hafta eşine rutin doktor kontrolüne götürülürken yapılan muameleye ilişkin tutanağı sosyal medya hesabından paylaştı. Meriç Demir Kahraman, "Kolluk kuvvetinden 4 personelin muayene sırasında odada bulunarak hasta-doktor mahremiyetini ihlal ettiği, bunun yanında Tayfun'un her iki elinde de kelepçenin aşırı sıkılması sonucu oluşan sekonder travma bu tutanakla yazılı kayıt altına alınmıştır. Hukuki süreç başladı, takipçisiyiz" açıklamasını yaptı.

Gezi Parkı davası kapsamında İstanbul'un Silivri ilçesindeki Marmara Kapalı Cezaevi'nde olan Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman, geçen hafta yaptığı açıklamada, "Tayfun Kahraman MS hastalığı nedeniyle rutin nöroloji kontrolüne giderken kendisine eşlik eden kolluk güçleri, sabahtan itibaren 6,5 saat boyunca, kelepçesini bileklerindeki kan akışını durduracak ve fiziki zarar verecek şekilde niye sıktı? Talimatı kim verdi" ifadelerini kullanmıştı.

Meriç Demir Kahraman, eşine yapılan muameleye ilişkin tutanağı sosyal medya hesabından paylaştı ve şunları kaydetti:

"Yeni adli yılın adil olmasını dileriz. Ekte, eşim Tayfun Kahraman'a yaşatılan insan haklarına aykırı muameleye dair tutanağı tüm kamuoyuna ve yetkili mercilerin bilgisine sunuyorum. Kolluk kuvvetinden 4 personelin muayenene sırasında odada bulunarak hasta-doktor mahremiyetinin ihlal ettiği, bunun yanında Tayfun'un her iki elinde de kelepçenin aşırı sıkılması sonucu oluşan sekonder travma bu tutanakla yazılı kayıt altına alınmıştır. Hukuki süreç başladı, takipçisiyiz. Biz kanundan ve diyalogdan başka hiçbir yol bilmeyiz. Eşim Tayfun Kahraman evvela masumdur, hakkındaki iddialara dair tek bir somut delil yoktur. Bunun yanında adil yargılanmamıştır, bu anayasal hakkı ihlal edilmiştir.

"Tayfun'un masumiyeti belgelidir"

Gerekli hukuki adımlar atılmadığı için halen tutukludur. 28 aydır özgürlüğünden, kızımız Vera'dan mahrum bırakılmıştır. Tayfun'un masumiyeti ise belgelidir, tüm kamuoyu ile masumiyetinin bilgi ve belgeleri paylaşılmıştır. Tali olarak; Tayfun Kahraman MS hastasıdır ve hasta hakları, insan hakları ihlal edilmiştir. Eşim Tayfun Kahraman'ın evimize, kızımız Vera'ya sağ salim kavuşacağı günü sabırla bekliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin şerefli, eşit ve özgür yurttaşları olarak tüm yetkililere, siyasilere ve hakimlere sesleniyoruz: Çok gecikmiş olan adaletin bir an önce tecelli etmesini sağlayın, bu zulüm bitsin."

Zeybek: Tayfun Kahraman'ın özgürlüğüne kavuşacağı güne dek çağrılarımızı sürdüreceğiz

Meriç Demir Kahraman'ın açıklamasını paylaşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek de "İddia ettikleri hiçbir suça yönelik delil göstermeden, yargılama sürecinde birçok hukuki hakkını gasp ederek haksız ve hukuksuz şekilde iki yılı aşkın süredir özgürlüğünden alıkoydukları Tayfun Kahraman'a yönelik bu muamele, siyasi nefretin devlet kurumları üzerindeki yansımasıdır. Ailesinden, kızı Vera'dan ve sevdiklerinden koparılan Tayfun Kahraman'ın adil bir şekilde yargılanarak özgürlüğüne kavuşacağı o güne dek çağrılarımızı sürdüreceğiz. Kolluk kuvvetleri tarafından uygulanan bu insan hakları ihlaline yönelik açılan hukuki sürecin takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman, eşine yapılan muameleyi paylaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman, eşine yapılan muameleyi paylaştı - Son Dakika
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