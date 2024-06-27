Giresun Belediyesi Konkasör Tesisi Üretim Kapasitesini Artırdı - Son Dakika
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Giresun Belediyesi Konkasör Tesisi Üretim Kapasitesini Artırdı

Giresun Belediyesi Konkasör Tesisi Üretim Kapasitesini Artırdı

Giresun Belediyesi, konkasör tesislerinde üretim kapasitesini artırarak parke, bordür ve yağmursuyu oluğu imalatı gerçekleştiriyor. Üretilen malzemeler şehirdeki hizmetlerde kullanılıyor ve belediye bütçesine mali katkı sağlanıyor.

27.06.2024 13:58  Güncelleme: 14:33
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(GİRESUN) - Giresun Belediyesi konkasör tesisleri, Başkan Fuat Köse'nin talimatıyla üretim kapasitesini artırdı.

Giresun Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan konkasör tesislerinde, belediyenin yaptığı hizmetlerde kullanılmak üzere parke üretiminin yanı sıra bordür ve yağmursuyu oluğu imalatı da gerçekleştiriliyor. Tam kapasite ile çalıştırılmaya başlayan konkasör tesisinde son kalite üretilen malzemeler, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin şehrin konforunu artırma hedefiyle yapmış olduğu çalışmalarda kullanılıyor.

Tesiste, yaklaşık olarak aylık 20 bin adet bordür, 15 bin adet oluk ve 100 bin adet kilit parke üretilirken, belediye bütçesine mali katkı da sağlanmış oluyor.

Başkan Köse, çalışmalara ilişkin, "Şehrimizin altyapı ve üstyapı hizmetlerinde kullanmış olduğumuz malzemeleri belediyemizin konkasör tesislerinde kendimiz üretiyoruz. Yaptığımız bu üretimler belediyemizin özellikle gider kalemlerinde önemli katkılar sağlıyor. Konkasör tesisimizi daha da geliştirerek hem üretim kapasitesini, hem de üretim çeşitliliğini daha da artırmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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