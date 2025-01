Giresun Belediyesi'nden Adalet ve Demokrasi Haftası'nda Söyleşi Programı

Güncel

(GİRESUN) - Giresun Belediyesi Kültür ve Fuar Merkezi'nde Adalet ve Demokrasi Haftası dolayısıyla "Uğur Mumcu Gazeteciliğinin Güncel Yansımaları" başlıklı bir söyleşi düzenlendi.

Giresun Belediyesi'nin Adalet ve Demokrasi Haftası'nda Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Sertaç Eş'in katılımıyla düzenlediği söyleşide, Belediye Konservatuvarı'nın hazırladığı konser ile de demokrasi şehitleri Uğur Mumcu, Gaffar Okkan ve Muammer Aksoy anıldı.

Söyleşiye katılan Belediye Başkanı Fuat Köse, demokrasi ve Cumhuriyet değerleri, basın özgürlüğü, Atatürk ilke ve inkılapları, toplumun huzur, barış içerisinde yaşaması konularına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Adaletin, demokrasinin ve Türk toplumunun unutamayacağı üç değerli ismi Uğur Mumcu, Gaffar Okkan ve Muammer Aksoy'u saygıyla anıyoruz. Uğur Mumcu yalnızca bir gazeteci değil aynı zamanda aydınlanmanın, özgürlüğün ve adaletin yılmaz savunucusuydu. Kalemiyle, sorgulayan bakış açısıyla, karanlıkları aydınlatan bir ışık olmuştu. Onun cesareti, adalete ve demokrasiye olan bağlılığı bizlere örnek olmuştur. Köşe yazıları, yaptığı araştırmalar ve söylemleriyle, sadece kendi dönemi değil, günümüz Türkiye'si için de büyük bir miras bırakmıştır. Kendisi, her zaman 'Demokrasi, halkın egemenliğidir. Bu egemenlik, her bireyin eşit haklarla, özgürce yaşamasıyla mümkündür' demiştir. Mumcu'nun hayatı ve mücadelesi, bizlere sadece bir gazetecinin değil, aynı zamanda toplumun her bireyinin adalet ve demokrasi için mücadele etmesi gerektiğini hatırlatmaktadır. Yine aramızdan ayrılan Gaffar Okkan ve Muammer Aksoy'da adalet ve demokrasinin yılmaz savunucularından olmuştur. Kendi alanlarında büyük bir özveriyle çalışarak, ülkemizin gelişimine katkıda bulunmuş, insanlık adına önemli izler bırakmış iki kahramandır. Uğur Mumcu'yu ve onun şahsında da tüm demokrasi ve adalet mücadelesinin neferlerini rahmet ve minnetle anıyor, sizleri bu yolda daha güçlü bir şekilde yürümeye davet ediyorum."

Sertaç Eş, Başkan Köse'yi makamında da ziyaret etti. Köse, ziyaretin anısına Eş'e plaket takdim etti.